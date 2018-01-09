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1.2 milyon kişi kredi ve kart borcundan mahkemelik oldu

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi´nin verilerine göre, 2017 yılının 11 aylık döneminde bireysel kredi ya da kredi kartı borcundan dolayı 1.2 milyon kişi mahkemelik oldu

1.2 milyon kişi kredi ve kart borcundan mahkemelik oldu
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Kasım 2017 Raporu'na göre; bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe girenlerin sayısı, Ocak-Kasım aylarını kapsayan 11 aylık sürede, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.0 azalarak 820 bin kişi oldu.

Buna karşılık, bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 3.4 artarak 690 bin kişi oldu.



 

2016 YILINA GÖRE AZALDI


Bu veriler ile, kredi kartı ve bireysel kredi nedeniyle takibe düşen bireylere toplam 1 milyon 510 bin kez işlem yapıldı.
TBB Risk Merkezi, bireysel kredi ve bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişiler bir kez sayılarak hesapladığı için, bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı Ocak - Kasım döneminde, 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 1.1 azalarak 1 milyon 206 bin kişi oldu.
 

VERİLER YASAL TAKİP BAŞLATILAN KİŞİ SAYISINA AİT


TBB Risk Merkezi’nin konuyla ilgili notunda, "Bir kişiye ait farklı zamanlarda yasal takibe düşen birden fazla kredi ve/veya kredi kartı borcu bulunabilmektedir. TBB Risk Merkezi tarafından yayımlanmakta olan bu bilgiler, yasal takibe düşmüş borç adetlerini değil, hakkında yasal takip başlatılan borçlu kişi sayısını göstermektedir" denildi.

 


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