1.2 milyon liralık gasp ettiler, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
İstanbul’da bir kuyumcu kuryesinin önünü keserek 1 milyon 200 bin lira gasp ettikleri önü sürülen Adem B. ve Yahya D., Yunanistan’a kaçarken yakalandı
Yapılan kontrollerinde şüphelilerin, geçen hafta İstanbul’da önünü kestikleri kuryenin taşıdığı 1 milyon 200 bin lirayı gasp ederek kaçtığı belirlenen Adem B. ve Yahya D. olduğu ortaya çıktı.
İl Jandarma Komutanlığı’na götürülen Adem B. ve Yahya D. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden gelecek ekiplere teslim edilecek.
Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)