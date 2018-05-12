Edirne'de jandarma sınırda yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmek isteyen 2 kişiyi yakaladı.Yapılan kontrollerinde şüphelilerin, geçen hafta İstanbul’da önünü kestikleri kuryenin taşıdığı 1 milyon 200 bin lirayı gasp ederek kaçtığı belirlenen Adem B. ve Yahya D. olduğu ortaya çıktı.İl Jandarma Komutanlığı’na götürülen Adem B. ve Yahya D. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden gelecek ekiplere teslim edilecek.