1,5 yaşındaki ikizlerinden birini kaybeden babanın sözleri yürekleri dağladı



"HAVALANDIRMAK İÇİN PENCEREYİ AÇTIM"



"KOLLARIMDA ÇOCUĞUM CANSIZ VAZİYETTEYDİ"

"İHAMALİ KENDİMDE BULUYORUM, NASIL YAŞAYACAĞIM BİLMİYORUM"

Büşra Kamış

Olay, Gölcük Şehitler Mahallesi 403. Sokak’ta meydana geldi. Bir apartmanın 4. katında yaşayançiftinin, oyun oynadığı odada açık kalan pencereden geçtiği balkondan düşerek hayatını kaybetti. Olay sırasında mutfakta tadilat işlerini yaptığını söyleyen baba Bilal Kanpara, sokaktan gelen bağrışmalar sonrasında balkona çıktığında bebeğinin yerde hareketsiz şekilde yattığını söyledi. Bebeğini kollarına aldığında hayatını kaybettiğini ifade eden acılı baba, yaşananları anlatırken zorluk çekti.Olay günü eşini pazara göndererek ikizlerden birini amcasına bırakan diğerini de yanına alan Bilal Kanpara, bir süre bebeği ile oynadıktan sonra odanın camını açıp mutfaktaki tadilat işlerini yapmak için çocuğunu yalnız bıraktığını söyledi. Baba Kanpara, "Çocuğum biraz hiperaktifti. Yerinde durmayan bir çocuktu. Çocukların çıkmaması için önlemler aldık camlara. Balkon kapısını da kitlemiştim ama odayı havalandırmak için pencereyi açtım. Oradan tırmanarak balkona çıkmış” dedi.İşlerini yaparken bir yandan da çocukla ilgilendiğini söyleyen baba Kanpara, "Mutfakta işlerim vardı, oradan da bakıyordum çocuğa. Ne var ki 10 dakika ağaç kesme işlerim vardı, onu yapayım dedim. O arada da aşağıda komşular feryat figan ettiler, ‘Çocuk düştü’ diye. Ben de o anda dışarıya baktım. Hemen kendimi kaybettim zaten. Apar topar dışarı çıktım, bir komşumuzun arabası ile hastaneye götürdük. Ama zaten benim kucağımda çocuk cansız vaziyetteydi" diye konuştu.Olayda kendisinin ihmali olduğunu ifade eden baba, vicdan azabı çektiğini dile getirerek, "Bu saatten sonra Allah’ın taktirine boyun eğmekten başka çaremiz yok. Kadere de imanımız tam. Burada kendi vicdanımı rahatlatamıyorum. Vicdan azabı çekiyorum çünkü çocuklar bana emanetti. Annelerini çarşıya göndermiştim, çocuklara bir şeyler alması için. İkizlerden birini abimin evine çocuklarla oynasın diye bıraktım. Ötekini kendim bakmak için aldım. Ama o arada da çocuk buraya bu şekilde çıkmış ve atlamış. Çocuğun yanından ayrılmamalıydım hiçbir şekilde. O iş sonradan da yapılabilirdi. Ben ihmali kendimde buluyorum. Kendim manevi olarak vicdanımı rahatlatamıyorum. Nasıl yaşayacağım bilmiyorum. Hatta annesi de ben bu evde yaşayamam diyor. Allah kimseye yaşatmasın böyle bir acı. Evlat acısı çok kötüdür” şeklinde konuştu.Öte yandan 1.5 yaşındaki Hasan Kanpara’nın cenazesi Gölcük Gaziler Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı ile toprağa verilecek.