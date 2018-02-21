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1.5 yılda 63 bin aile bebeklerine Ömer Halis ismini verdi

15 Temmuz gecesi FETÖ’cü general Semih Terzi’yi öldürerek darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in doğum günü unutulmadı. Halisdemir’in kardeşi Soner Halisdemir, “63 bin aile bebeklerine Ömer Halis adını verdi” dedi

1.5 yılda 63 bin aile bebeklerine Ömer Halis ismini verdi
FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı’nı (ÖKK) ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi’yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in dün 44’üncü yaş günüydü.

Hain darbe girişiminin akamete uğramasında önemli bir rol oynayan şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in doğum gününü binlerce sosyal medya kullanıcısı “ÖmerHalisdemir” hashtag’i altında yaptıkları paylaşımlarla kutladı.
 

63 BİN BEBEĞE ÖMER HALİS İSMİ VERİLDİ


Habertürk'ün haberine göre gazi ve şehit aileleriyle birlikte Ankara 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampusu’ndaki salonda görülen Genelkurmay çatı davasının duruşmasına katılan şehit Halisdemir’in kardeşi Soner Halisdemir, “Ömer Halis ismi verilen bebeklerin de doğum günleri mübarek olsun. Onların da doğum günlerini kutluyoruz. ‘Bir ölür, bin doğarız’ diyoruz. Şu an 63 bin Ömer Halis bebek var. Onların da ailelerine, annelerine, babalarına şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.


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