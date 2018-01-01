1-7 Ocak haftası burç yorumları

1 OCAK PAZARTESİ



2 OCAK SALI



3 OCAK ÇARŞAMBA



4 OCAK PERŞEMBE



5 OCAK CUMA



6 OCAK CUMARTESİ



7 OCAK PAZAR

Merve Duran

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Bugün yeni yıl ile birlikte siz de yeni başlangıçlara adım atmalısınız derim.Bugün sevgili başaklar fazla temkinli olmayı bırakıp birilerine güvenmeye çalışırsanız bu yılbaşını daha mutlu ve heyecanlı geçirebilirsiniz.Bugün sevgili teraziler bilgiye kültüre yönelik münakaşalar içine girebilirsiniz.Bugün sevgili akrepler ilişkiniz var ise diyaloglarınızda iyi bir dinleyici olmaya çalışın ki çeşitli sorunlar meydana gelmesin. Yeni yıl ile birlikte daha iyi bir dinleyici olmayı deneyebilirsiniz.Bugün sevgili yaylar hayatınız rahatlayacak ve bir düzene girecek. Bununla birlikte arkanızdan konuşan, iş çeviren çok fazla insan olabilir. Bu sizin o güzel canınızı sıkmasın.Bugün sevgili oğlaklar belirlediğiniz hedeflerinizden, dış etkenlerden dolayı şaşmamalı ve bu yılbaşı içerisinde çevrede ki insanlara değilde kendinize odaklanmanızı öneririm.Bugün sevgili kovalar dolaylı yollardan mutlu olmayı bırakıp doğal yollardan mutlu olmanın yollarını bulmalı ve sürdürmelisiniz aksi takdirde bu yeni yıl sizin için çok neşeli olmayabilir.Bugün sevgili balıklar aşk hayatınız bakımından dengesiz ve çatışmalı bir gün olabilir. Bu yeni yıl partneriniz ile birlikte iletişim kurmalı ve sorunlarınızdan kurtulmalısınız.Bugün sevgili koçlar pek çok anlamda süreçlerin hızlandığını gözlemleyebilirsiniz. İlişki bakımından pek de şanslı değilsiniz bugün ama bu sizi asla yıldırmasın. Ne zaman ne olacağını bilemeyebiliriz.Bugün sevgili boğalar duygularınız çok karmaşık bir dönemden geçiyor. Partneriniz ile şimdiden geleceğe yönelik plan yapmak çok da sağlıklı olmayacak sizin için. 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Bunu ziyan etmeyin derim ben.Bugün sevgili başaklar insanların size söyleyeceği laflar sizi üzmesin veya incitmesin bugün olabildiğinizce insanları alttan almaya bakın.: Bugün sevgili teraziler ilişkinizde veya evliliğinizde anlaşmazlık ve iletişim kopuklukları olabilir. Bunun önüne geçmek için sabırlı olmaya özen göstermelisiniz.Bugün sevgili akrepler sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Baş ağrısı veya kas ağrısı söz konusu olabilir. Sosyal hayatınıza bugün bir süre ara verip istirahat etmenizi tavsiye ederim.Bugün sevgili yaylar ikili ilişkinizde kıskançlıktan kaçının. Partnerinize güvenmeniz ikiniz için de mutluluğa bir adım olacak.Bugün sevgili oğlaklar maddi bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Tutarlı olmayı öğrenmeli ve harcamalarınızı planlayarak yapmalısınız, benden söylemesi.: Bugün sevgili kovalar aşk hayatınızda her şey yolunda ve daha iyiye doğru gidiyor ama bunun iş veya akademik hayatınızın önüne geçmemesine özen göstermelisiniz.: Bugün sevgili balıklar arkadaşlarınız ile ilişkinizde kopukluklar gözlemleyebilirsiniz. Onlara daha çok zaman ayırmanızı tavsiye ederim.Bugün sevgili koçlar hem fiziksel hem zihinsel olarak çok yorulucaksınız gibi görünüyor ama dişinizi sıkın bu iş ortamınızdaki gelişiminize çok katkı sağlayacak.Bugün sevgili boğalar kontrolünüz dışında gelişen olaylar için üzülmeyin, bu sizin için hayırlı olacağa benziyor.Bugün sevgili ikizler yaşayacağınız olaylar sizi adeta yenileyecek ve kendinizi rahatlamış hissedeceksiniz. Bugün sizin gününüz.: Bugün sevgili yengeçler, karşılaşacağınız aksaklıklar günlük rutin işlerinizi tekrar gözden geçirmenizi gerektirebilir.: Bugün sevgili aslanlar düşman diye gördüğünüz kişilerden kaçınmayı bırakıp onları daha iyi anlayıp yaklaşmayı denemelisiniz. Bu size bir artı katabilir.: Bugün sevgili başaklar aileniz sizi özlüyor ama işinizde yoğun olduğunuzdan dolayı söylemeye çekiniyor olabilir. Onlara da zaman ayırmaya ve ilgi göstermeye çalışmalısınız, benden söylemesi.: Bugün sevgili teraziler uzaktan bir arkadaşınızın size yapacağı teklife pozitif yaklaşmanızı öneririm. Bu onunla olan bağlarınızı daha da güçlendirecektir.: Bugün sevgili akrepler çalkantılı ilişkilerinizdeki kötü geçen günler sona erecek. Birbirinizi anlamak için birlikte daha fazla vakit geçirmeli ve sabırlı olmaya çabalamalısınız: Bugün sevgili yaylar yaptığınız çoğu seçimin sizi geliştirdiğini fark edeceksiniz. Boş zamanınızı değerlendirip bir işe atılın, bu size maddi açıdan da büyük bir rahatlama sağlayacak.: Bugün sevgili oğlaklar önünüze çıkıcak olan ilişkisel sorunlara daha farklı yaklaşmaya özen göstermelisiniz. -Artık bir yeniliğe hazırsınız, benden söylemesi.: Bugün sevgili kovalar akademik veya iş ortamınızda çok iyi ilerliyorsunuz, bunun temposunu düşürmemeye gayret gösterin ama bununla birlikte ailenize zaman ayırmayı da ihmal etmemeye çalışın.: Bugün sevgili balıklar ikili ilişkinizde çok iniş çıkış yaşıyor gibisiniz. İletişiminizi sağlam tutup daha anlayışlı olmaya özen gösterin, aksi takdirde ikiniz de üzüntülü bir dönemden geçebilirsiniz.