1 Ağustos altın fiyatları (Altın fiyatlarında son durum)

Altın fiyatları bugün de yükselmeyi sürdürdü! 1 Ağustos 2018 günü yani bugün çeyrek altın gram altın kaç lira? Cumhuriyet ve küçük altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. 1.8.2018 altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişini sürdürdü. Altın 193-194 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın kaç lira?

GRAM ALTIN NE KADAR?

193,07 liradan alınırken, 193,14 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 308,60 liradan alınırken 315,64 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 615,28'den alınırken 631,29 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1263,00 liradan alınıp 1277,00 liradan alıcı buluyor.