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1 altın için büyük vicdansızlık! Döverek tanınmaz hale getirdi

Denizli'de oturan Ümmü Coşdan (75) evine çocuklarının arkadaşını olduğunu belirterek 1 bardak su isteme bahanesiyle giren kişi tarafından feci şekilde dövüldü. Yaşlı kadın ise boynundaki 1 Reşat altınını koparıp alan ve ağzını koli bandıyla kapatmaya çalışan gaspçıyı parmağından ısırarak yaraladı

11 Ocak 2018, Perşembe 12:24
1 altın için büyük vicdansızlık! Döverek tanınmaz hale getirdi
Denizli'de başında bere olan bir kişi, yalnız yaşayan Ümmü Coşdan’ın yanına giderek oğullarının arkadaşı olduğunu söyledikten sonra 1 bardak su istedi.

DEFALARCA YUMRUK ATTI

Sonra da yaşlı kadın su getirmek için mutfağa gittiği sırada arkasından eve girip yüzüne biber gazı sıktı, ağzını kapatarak yere yatırdı. Bu sırada yaşlı kadının yüzüne defalarca yumruk atan saldırgan, boynundaki 1 Reşat altınını da kopartarak aldı.

KOLİ BANDIYLA ELLERİNİ BAĞLADI

Yaşlı kadından para da isteyen saldırgan yanında getirdiği koli bandıyla ellerini bağladı. Ardından ağzını aynı bantla bağlamaya çalışırken Ümmü Coşdan gaspçının bir parmağını ısırdı. Canını kurtarmaya çalışan yaşlı kadın tarafından parmağı ısırılan gaspçı, Ümmü Coşdan’ı yeniden dövüp evin arka penceresinden atlayarak kaçtı.

15 DİKİŞ ATILDI

Gaspçının evden kaçması ardından ayağa kalkıp mutfağa giden Ümmü Coşdan, bulduğu bıçakla ellerindeki koli bandını kesti, ağzındaki bandı da çıkardı. Ümmü Coşdan, komşularından yardım istedi. Denizli Devlet Hastanesi’ne götürülen Coşdan’ın darp sonucu yarılan dudak ve yanaklarına 15 dikiş atıldı.

'BÖYLE CANİLİK OLMAZ'

Ümmü Coşdan’ın oğlu Himmet Coşdan, gaspçının bir an önce yakalanmasını isteyerek "Böyle bir cani olamaz, yaşlı bir kadını ne hale sokmuş. Madem altını alacaksın neden öldüresiye dövüyorsun? Arkadaşımız olduğunu söyleyerek gelmiş, benim böyle bir arkadaşım olamaz. Devletimize güveniyorum, bir an önce yakalanıp cezası verilecek" diye konuştu.

Ramazan ÇETİN/DHA


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