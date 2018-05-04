1 buçuk yaşındaki bebek balkondan düşerek öldü



HASTANEYE KALDIRILDI AMA...

Olay esnasında evde olan diğer çocuklarının çığlıklarına koşan anne, oğlunun balkondan düştüğünü fark etti. Çevredeki vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine haber verdi.112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bebek Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



TOPRAĞA VERDİLDİ

Gizem Yetil

Talihsiz bebek yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İslam bebek İhsaniye Cami'nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahallede bulunan aile mezarlığında toprağa verildi.