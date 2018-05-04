1 buçuk yaşındaki bebek balkondan düşerek öldü

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde iddiaya göre, ikinci kattaki evin balkonunda oynayan 1 buçuk yaşındaki İslam Tunçer balkondan düştü

1 buçuk yaşındaki bebek balkondan düşerek öldü
Olay esnasında evde olan diğer çocuklarının çığlıklarına koşan anne, oğlunun balkondan düştüğünü fark etti. Çevredeki vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine haber verdi. 


HASTANEYE KALDIRILDI AMA...


112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bebek Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 


 


TOPRAĞA VERDİLDİ


Talihsiz bebek yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.  İslam bebek İhsaniye Cami'nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahallede bulunan aile mezarlığında toprağa verildi. 

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Kocaeli'de şarja takılı telefon alev aldı; mahsur kalan astsubay kurtarıldı

Kocaeli'de şarja takılı telefon alev aldı; mahsur kalan astsubay kurtarıldı
İstanbul Beykoz'da değnekçi dehşeti!

İstanbul Beykoz'da değnekçi dehşeti!
Beykoz’da değnekçi dehşeti

Beykoz’da değnekçi dehşeti
İlk önce bıçakladılar, sonrasında öldüresiye dövdüler

İlk önce bıçakladılar, sonrasında öldüresiye dövdüler
Sultanbeyli'de sıkıştırılan araç su kanalına uçtu

Sultanbeyli'de sıkıştırılan araç su kanalına uçtu
Davulcular sağlıkçılara karşı: 'Ben bunu nasıl iyi edeceğimi biliyorum'

Davulcular sağlıkçılara karşı: 'Ben bunu nasıl iyi edeceğimi biliyorum'

"15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak" diyerek 35 bin lira dolandırdılar
Somali’de sel felaketi: en az 20 ölü

Somali’de sel felaketi: en az 20 ölü
12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı

12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı
Herkes cesedin şokunu yaşadı, o çayını içti!

Herkes cesedin şokunu yaşadı, o çayını içti!

Genç kadını takip edip iç çamaşırlarını çaldılar!

Genç kadını takip edip iç çamaşırlarını çaldılar!