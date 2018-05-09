1 dolar ne kadar oldu? Euro kaç para? (9 Mayıs) Döviz fiyatları

Akın Güler

Dolar günbegün artarak tarihi zirveler görüyor. Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmayı feshetmesi sonrası dolar resmen uçtu. Sabah saatlarinden 4.38'i gören dolara Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) müdahale geldi.Merkez Bankası, günlük olarak düzenlenen Türk Lirası Depoları Karşılığı Döviz Depoları ihale tutarını 1,25 milyar dolardan 1,5 milyar dolara yükseltti.Yapılan açıklamaya göre, buna göre, halihazırda en fazla 6,25 milyar dolar olan söz konusu ihalelerin toplam bakiyesi 7,5 milyar dolara ulaşabilecek.Dolar/TL: 4.3581/4.3599Euro/TL: 5.1571/5.1590Euro (EUR) ağırlık yüzde 57.6Japon Yeni (JPY) ağırlık yüzde 13.6Pound sterling (GBP) ağırlık yüzde 11.9Kanada Doları (CAD) ağırlık yüzde 9.1İsveç Kronu (SEK) ağırlık yüzde 4.2İsviçre Frankı (CHF) ağırlık yüzde 3.6Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Salı günü, geçen yıl Haziran ayından bu yana ilk kez 100 bin puanın altında kapandı. BIS100, haftanın ikinci işlem gününü, yüzde 1.49 düşüşle 99 bin 363 puandan geride bıraktı.Bütçe giderlerinin artmasına bağlı olarak Hazine borçlanmalarını artıracağı beklentisiyle, devlet tahvili faizlerinde yükseliş de sürüyor. Tahvil bono piyasasında Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi, dünkü yüzde 13.87'den hızlı yükselişle yüzde 14'ü de aştı ve yüzde 14.01 düzeyini gördü. Gösterge iki yıllık tahvilde ise dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 15.33, valörde son işlemde yüzde 15.27 düzeyinden, bugün spot kapanışta yüzde 15.47 valörde yüzde 15.53 oldu.İş Yatırım’ın “Trump’ın İran hamlesi…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şöyle denildi:"ABD’nin İran ile nükleer anlaşmadan çekildiği açıklaması sonrası petrol ve dolar güçlenirken gelişmekte olan ülke paralarındaki değer kaybı hızlandı."Ancak, emin liman olarak görülen altına hücum sınırlı düzeyde kaldı."Türkiye varlıklarında satış baskısı devam ediyor.İran şoku dolayısıyla petrol fiyatlarında ve dolarda önemli bir güçlenme öngörmüyoruz."Türkiye varlıkları küçük büyük her türlü dışsal şoka karşı kırılgan konumda."Sene başından beri performansa bakıldığında, Türk lirasından (-yüzde 12.5), hisse senedine (MSCI Türkiye –yüzde 25), yerel tahvilden (DİBS 10Y faizi +230bp), eurotahvillere (30Y eurotahvil faizi 128bp) tüm varlık guruplarında açık ara en kötü performans gösteren üç piyasa arasında yer alıyoruz."Ekonominin genel dengelerinde önemli bir bozulma olmamasına rağmen yaşanan satış dalgasında Türkiye’nin ABD dolarının güçlenmesine ve faizlerdeki artışa karşı kırılgan olduğu algısı etkili oluyor."Yaşanan satış dalgası sonrası Türkiye varlıkları cazip seviyelere geldi ve uzun vadeli düşünen yatırımcılar için tarihi bir fırsat sunuyor."Ancak doların güçlenmeye ve faizlerin yükselmeye devam etmesi durumunda Türkiye varlık fiyatlarındaki değer kaybı devam edebilir."