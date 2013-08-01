1 dolarlık ev yıllardır alıcı bekliyor

1915 yılında inşaa edilen ev 2011 yılının Mayıs ayından bu yana satışta.Ancak karşılığında yalnızca 1 doların talep edilmesine rağmen hala bir alıcı bulamadı.

İlk piyasaya çıktığında 900 dolar talep edilen evin fiyatı zaman içerisinde hiç ilgilenenin olmaması nedeniyle 1 dolara kadar düştüğü söyleniyor.

Uzunca bir süredir kimsenin oturmadığı ev sık sık hırsızlık olaylarına maruz kalmış. Su tankından, pencerelere, borulara kadar evde nulunan herşey hırsızlar tarafından çalınmış. Evin fiyatının 1 dolar gibi sembolik paraya kadar düşmüş olmasının sebebi de bu.

Kısa süre önce iflas eden Detroit kentinde 100 ile 500 dolar arası müstakil evler bulmanın mümkün olduğuna dair haberler basında yer almıştı.

Amerika'nın Michigan eyaletinde bulunan Detroit kenti, 18 milyar doları aşan borçları nedeniyle iflas başvurusunda bulunmuş ve Amerikan tarihinde iflasını talep eden en büyük kent olmuştu.

Birçok otomobil şirketine ev sahipliği yapan Detroit uzun süredir yaşadığı ekonomik sıkıntılarla gündemdeydi. Son dönemde borç sahipleri ile yapılan görüşmelerin sonuç vermemesi neticesinde şehir mahkemeye iflas koruma talebinde bulunmak zorunda kalmıştı.