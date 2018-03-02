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1 Mart 2018 reyting sonuçları açıklandı

Tüm Türkiye nefesini tuttu reyting sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. 1 Mart 2018 reyting sonuçları belli oldu. Beşiktaş Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması ile Survivor arasında çekişme yaşandı. Beşiktaş Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması Total'de, AB ve ABC puan türlerinde zirvede yer aldı. İşte 1 Mart 2018 reyting sonuçları

1 Mart 2018 reyting sonuçları açıklandı
Türkiye 1 Mart 2018 reyting sonuçlarını nefesini tutmuş bekliyordu. Her hafta olduğu gibi yine bu hafta da perşembe gecesi reytinglerde nefes nefese bir mücadele söz konusuydu. Vatandaşlar Beşiktaş Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasının mı yoksa Survivor'ın mı birinci olduğunu merak etti. Türk dizilerin ve programlarının devam etmesinde bir kriter olan reytingler yapımcıların hayatında önemli bir yer tutuyor. 1 Mart reyting sonuçları bu açıdan oldukça önem taşıyordu. Beşiktaş Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması Total, AB VE ABC1'de birinci oldu. İşte sizlere 1 Mart 2018 reyting sonuçları


1 MART 2018 TOTAL'DE BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KARŞILAŞMASI BİRİNCİ



 


1 MART 2018 BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KARŞILAŞMASI BİRİNCİ 




 


1 MART 2018 ABC1'DE BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KARŞILAŞMASI BİRİNCİ 




 

REYTİNG NEDİR


Reyting alelalde bir programın izleyici oranını ifade etmektedir. Reklam verenler için ölçülmektedir. Reyting ölçümünün toplumsal bir misyonu yoktur. Amaç hangi zamanda, hangi programı, kimlerin seyrettiğini tespit edip hedef kitleye ulaşmaktır. Televizyonların daha kuruluşlarında belirli bir görüş ve amaçları, ona bağlı olarak da hedef izleyici kitleleri vardır ve pek değişmez. Bu açıdan bakıldığında reyting, televizyoncuların bir meselesi değilmiş gibi görünüyorsa da sonunda televizyon kanalları da birer ticarethanedir. Ayakta durabilmeleri için gelire ihtiyaçları vardır, bu gelirin ana kaynağı da reklamdır.
 

REYTİNG NASIL ÇALIŞIR


Reyting bilinen aksine çalışırken şu aşamalardan geçer: Ölçümün yapılacağı bölgede yaşayan insanların demografik özellikleri ve sosyo-ekonomik statüleri hakkında ayrıntılı bilgi toplanır. Ardından söz konusu bölgenin yapısını temsil etme yeteneğine sahip ailelerden oluşan bir izleyici paneli oluşturulur. reyting ölçümü yapılması için seçilecek ailelerin bulunduğu şehirlerin 5 yaşın üzerinde olup kentli nüfusa sahip olması gözetilir. (yaklaşık 41 milyon kişilik bir nüfusa karşılık gelir).şu anda yapılan reyting ölçümleri 2201 evde, 2801 rating aleti takılarak yapılmaktadır. ( o evdeki tüm televizyonlara bu aletten takılır) peoplemeter adı verilen bu reyting aletinin özel bir kumandası vardır. bu kumandayla o anda televizyon seyretmekte olan kişi sayısı ve bunların kim olduğu da gözlemlenebilir. (evdeki her aile bireyine bir numara tahsis edilmiştir. örneğin 1 numaralı düğme babanın, 2 numaralı düğme annenin, 3 ve 4 numaralı düğme çocukların gibi. aile bireyleri, televizyon izlemeye başladıkları anda ve izlemeyi bıraktıkları anda kumanda cihazında kendilerine ait düğmeye basarlar. ayrıca 9 dakikada bir “aynı kişiler mi?” sorusu görülür. böylece aile bireyleri izlemeyi bitirme ve başlama anlarında kişisel düğmelerine basmaları konusunda uyarılmış olurlar)


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