1 Mart güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)

GRAM ALTIN NE KADAR?



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

TAM ALTIN NE KADAR?

28 Şubat güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)

Haber Merkezi

Altın, günü 160.70 lira seviyesinde tamamladı. Dünkü fiyatların ardından vatandaşlar 'altın fiyatları ne kadar' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte piyasalardaki son durumİstanbul Kapalıçarşı’da 160,50 liradan alınan gram altın 160,70 liradan satıldı.​517 liradan alınan yarım altın 527 liradan ve 258 liradan alınan çeyrek altın 263 liradan satıldı.Bin 58 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 75 liradan, 146 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 150 liradan, bin 34 liradan alınan tam altın bin 54 liradan satıldı.Dün gram altın 161.20 lira, çeyrek altın 264 lira, Cumhuriyet altını 1.078 liradan işlem gördü. Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 161 lira seviyelerinde dengelendi.