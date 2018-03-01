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1 Mart güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)

Altın, 160.70 liradan günü tamamladı. Gram altın fiyatları dışında tam ve çeyrek altın fiyatları da sorgulanan diğer türler arasında yer aldı. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte fiyatlar hakkında detaylı bilgiler

1 Mart güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)
Altın, günü 160.70 lira seviyesinde tamamladı. Dünkü fiyatların ardından vatandaşlar 'altın fiyatları ne kadar' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte piyasalardaki son durum
 

GRAM ALTIN NE KADAR?


İstanbul Kapalıçarşı’da 160,50 liradan alınan gram altın 160,70 liradan satıldı.


ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

 
​517 liradan alınan yarım altın 527 liradan ve 258 liradan alınan çeyrek altın 263 liradan satıldı.
 

TAM ALTIN NE KADAR?


Bin 58 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 75 liradan, 146 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 150 liradan, bin 34 liradan alınan tam altın bin 54 liradan satıldı.
 
ALTIN FİYATLARI DÜN NASILDI?

Dün gram altın 161.20 lira, çeyrek altın 264 lira, Cumhuriyet altını 1.078 liradan işlem gördü. Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 161 lira seviyelerinde dengelendi.

28 Şubat güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)28 Şubat güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)
 


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