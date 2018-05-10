1 milyon liralık kaçak elektronik sigara likiti ele geçirildi

Büşra Kamış

, yurt dışından kaçak yollardan getirilen elektronik sigara likiti satışına ilişkin çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda Ümraniye'de bir işyerini belirleyerek operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 18 bin kaçak elektronik sigara likiti ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa' göre para cezası kesilen kişi serbest bırakıldı.