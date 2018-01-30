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1 milyon TL değerinde tarihi eser ele geçirildi

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri değeri 1 milyon TL olan ve 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen tarihi eserleri ele geçirdi

30 Ocak 2018, Salı 21:28
1 milyon TL değerinde tarihi eser ele geçirildi
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İstanbul’dan İzmir iline tarihi eser götürdükleri ve organize olarak hareket ettikleri tespit edilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

1 MİLYON TL DEĞERİNDE


Ekipler Susurluk ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda durdukları şüpheli araçtan yaklaşık 1 milyon TL değerinde ve 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen 2 küp yılan zehri ve 8 küp şarap mayası ele geçirdi.

Olayda M.D., R.P., M.Y., E.Z., H.Ç., A.K., ve S.G., isimli şahıslar suçüstü yakalanırken, şüpheliler hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

(Taşkın Sarıca / İHA)


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