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1 Ocak Pazartesi günü okullar tatil mi? (Pazartesi günü okullar tatil mi?)

Yeni bir yılı karşılamak için hazırlanan vatandaşlar 1 Ocak yılbaşı tatil mi diye merak ediyor. Tatil planı yapanlar resmi tatil günlerini merak ediyor. Tatil yapmak isteyen vatandaşlar haftasonu tatili ile 1 Ocak Pazartesi yılbaşı tatilini birleştirecek. İşte 2018 yılının resmi tatil günleri...

1 Ocak Pazartesi günü okullar tatil mi? (Pazartesi günü okullar tatil mi?)
2018 yılına sayılı günler kala çalışanlar ve öğrenciler 1 Ocak yılbaşı resmi tatil mi, yılbaşında okullar tatil mi diye merak ediyor. MEB konuya ilişkin açıklama yaptı. Öğrenciler okullar ne zaman başlıyor, yılbaşında kaç gün tatil yapılacak diye soruyor. İşte milyonlarca kişinin merak ettiği soruların cevabı…


OKULLAR YILBAŞINDA TATİL OLACAK MI?


Milli Eğitim Bakanlığı 2017 – 2018 resmi çalışma takvimine göre yılbaşı tatili sadece 1 Ocak Pazartesi Günü uygulanacak. İş yerlerinde ise yalnızca 1 Ocak Pazartesi resmi yılbaşı tatili olacak.

Yılbaşı tatili için plan yapanlar Cumartesi, Pazar ve Pazartesi tatil yapabilecek.
 

2018 YILI TATİLGÜNLERİ


– 1 Ocak Yılbaşı (Pazartesi günü) resmi tatil

– 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi günü)

– 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı günü) resmi tatil

– 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)

– 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil

– 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil

– 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)

– 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)

– 15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar günü)

– 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil

– 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil

– 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil

– 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil

– 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil

– 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil

– 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü) resmi tatil
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