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1 saatte kıdem tazminatı

Düzenleme 1 Ocak’tan itibaren yürürlükte. Artık işçi ve işveren arasındaki tazminat anlaşmazlığı arabulucuyla 1 saat içinde çözülecek. Çoğu kişi arabuluculuk konusunu duyup öğrense de nereye nasıl müracaat edeceğini ve haklarını tam olarak bilmiyor. Bu nedenle konunun detaylarını sizin için hazırladık...

1 saatte kıdem tazminatı
● Hangi konuda başvuru yapılır?

Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, yıllık izin ücreti ile işe iade taleplerinde dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması zorunlu.


DAVA REDDOLUR


● Başvuru nereye?

Başvuru adliyelerde bulunan arabuluculuk bürolarına yapılır. Arabuluculuk bürosu olmayan yerlerde arabuluculuk bürosu sıfatıyla görevlendirilen sulh hukuk mahkemesi yazı işleri müdürlüğüne başvurulur.

● Başvurmazsak ne olur?

Arabulucuya başvurmadan dava açıldığının anlaşılması halinde herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilir.

● Ne zaman sonuçlanır?

Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandırır. Ama genlde 1-2 saat içinde taraflar uzlaştırılır.


İKİ SAATİ BEDAVA


● Ücreti ne kadar, kim öder?

Taraflar arabuluculuk görüşmelerinde anlaşma olmazsa 2 saatlik ücret Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır. Anlaşma durumunda ücret, aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde ödenir.

● Avukat katılabilir mi?

Arabuluculuk görüşmelerine taraflar bizzat ya da varsa avukatları aracılığıyla katılabilirler. Tarafın vekili aracılığı ile görüşmelere katılmak istemesi durumunda vekaletnamede arabuluculukla ilgili özel bir yetki gerekir.

● Taraflar aralarında anlaşamazsa ne olur?

Arabuluculuk sürecinde anlaşma sağlayamayan tarafların mahkemeye başvurarak dava açma hakkı var.


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