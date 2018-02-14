1 saatte kıdem tazminatı

● Hangi konuda başvuru yapılır?
Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, yıllık izin ücreti ile işe iade taleplerinde dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması zorunlu.
● Başvuru nereye?
DAVA REDDOLUR
Başvuru adliyelerde bulunan arabuluculuk bürolarına yapılır. Arabuluculuk bürosu olmayan yerlerde arabuluculuk bürosu sıfatıyla görevlendirilen sulh hukuk mahkemesi yazı işleri müdürlüğüne başvurulur.
● Başvurmazsak ne olur?
Arabulucuya başvurmadan dava açıldığının anlaşılması halinde herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilir.
● Ne zaman sonuçlanır?
Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandırır. Ama genlde 1-2 saat içinde taraflar uzlaştırılır.
● Ücreti ne kadar, kim öder?
İKİ SAATİ BEDAVA
Taraflar arabuluculuk görüşmelerinde anlaşma olmazsa 2 saatlik ücret Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır. Anlaşma durumunda ücret, aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde ödenir.
● Avukat katılabilir mi?
Arabuluculuk görüşmelerine taraflar bizzat ya da varsa avukatları aracılığıyla katılabilirler. Tarafın vekili aracılığı ile görüşmelere katılmak istemesi durumunda vekaletnamede arabuluculukla ilgili özel bir yetki gerekir.
● Taraflar aralarında anlaşamazsa ne olur?
Arabuluculuk sürecinde anlaşma sağlayamayan tarafların mahkemeye başvurarak dava açma hakkı var.
İdil Janet Demiray