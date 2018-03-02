İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

1 trilyon dolarlık fon 'kripto çılgınlığı'na katıldı

1 trilyon doların yönetiminden sorumlu Wellington Management Co. da kripto paralarda işlem konusunu ciddiye alan önemli fonlar arasına katıldı
 

1 trilyon dolarlık fon 'kripto çılgınlığı'na katıldı
Boston merkezli Wellington Management Co., dijital paralar konusunu ciddiye alan önemli para yöneticileri arasına katılıyor.
 
1 trilyon dolarlık fonun yönetiminden sorumlu fon, hisse senedi analisti Matthew Lipton ve işem teknolojileri müdürü Lee Saba'nın da dahil olduğu uzmanların kaleme aldığı Şubat raporuna göre, bazı portföylerine kripto paraları dahil etmeyi değerlendiriyor.
 
Şirketin aktardığı bilgilere göre sistemleri Bitcoin'e dayalı türev ürünlerde işlem yapmak üzere geliştirildi ve Wellington, kripto paralarla ilişkili şirketlerde pozisyon almaya başladı.
 
Raporda, “Wellington'ın çeşitli takımları portföylerini halihazırda madencilik ve blockchain uygulamalarından yararlanmak için pozisyonlandırıyor” ifadesi yer aldı.
 
Wellington'un dijital paraları takip etmek ve yaratmak için kullanılan bileşenleri üreten çip üreticilerinde seçici bir şekilde yatırım yaptıkları belirtildi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

175 binden fazla kişi sigortadaki parasını unuttu

175 binden fazla kişi sigortadaki parasını unuttu
HSBC işlemlerinde blok zinciri teknolojisi kullanacağını duyurdu

HSBC işlemlerinde blok zinciri teknolojisi kullanacağını duyurdu
Japon parasını uçuran açıklama

Japon parasını uçuran açıklama
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı
Şubatta en fazla maç giriş ücreti arttı

Şubatta en fazla maç giriş ücreti arttı
Yavuz Sultan Selim Köprüsü satılıyor mu?

Yavuz Sultan Selim Köprüsü satılıyor mu?
Forbes'in en zenginler listesinde 9 kişi daha milyarderlik koltuğuna oturdu

Forbes'in en zenginler listesinde 9 kişi daha milyarderlik koltuğuna oturdu
Emekli maaşına şubat zammı

Emekli maaşına şubat zammı
Ev isteyene TOKİ'den Mart fırsatı

Ev isteyene TOKİ'den Mart fırsatı
36 yaşında kocasını kaybetti, holdingin başına geçti. İşte Türkiye'nin gizemli milyarderi Fatma Tuba Yazıcı

36 yaşında kocasını kaybetti, holdingin başına geçti. İşte Türkiye'nin gizemli milyarderi Fatma Tuba Yazıcı
Yeni anneye en az 1877 TL

Yeni anneye en az 1877 TL