1 trilyon dolarlık fon 'kripto çılgınlığı'na katıldı

Nazlı Erdol

merkezli., dijital paralar konusunu ciddiye alan önemli para yöneticileri arasına katılıyor.1 trilyon dolarlık fonun yönetiminden sorumlu fon, hisse senedi analistive işem teknolojileri müdürü'nın da dahil olduğu uzmanların kaleme aldığı Şubat raporuna göre, bazı portföylerine kripto paraları dahil etmeyi değerlendiriyor.Şirketin aktardığı bilgilere göre sistemleri'e dayalı türev ürünlerde işlem yapmak üzere geliştirildi ve Wellington, kripto paralarla ilişkili şirketlerde pozisyon almaya başladı.Raporda, “Wellington'ın çeşitli takımları portföylerini halihazırda madencilik ve blockchain uygulamalarından yararlanmak için pozisyonlandırıyor” ifadesi yer aldı.Wellington'un dijital paraları takip etmek ve yaratmak için kullanılan bileşenleri üreten çip üreticilerinde seçici bir şekilde yatırım yaptıkları belirtildi.