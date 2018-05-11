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1. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi başladı

1. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, 11 Mayıs 2018 tarihinde Marmara Üniversitesi Bağlarbaşı Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde başladı

11 Mayıs 2018, Cuma 16:19
1. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi başladı
Ana teması 'Eğitimde Gelecek Öngörüleri' olan kongre, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ve Marmara Eğitim Gönüllüleri Derneği’nin iş birliği ile düzenleniyor.

Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi gelişen ve değişen eğitim ihtiyaçlarını dikkate alarak bu değişime ayak uydurmayı kolaylaştırma, bu yönde oluşturulacak eğitim politikalarına zemin hazırlayacak nitelikli bilimsel çalışmaları bir araya getirme amacıyla başlatıldı.


'YENİLİKLERE KAYITSIZ KALINAMAZ'


Kongre boyunca fen bilimlerinden matematiğe, coğrafyadan tarih, sosyal bilgiler ve Türkçe alanlarına kadar çeşitli sahalarda ortaya konan araştırmalar yanında okul öncesi eğitim, eğitim yönetimi, okuduğunu anlama becerileri, öğretmen adaylarının mesleğe yönelik algıları, özel yetenekli öğrenciler, sınıf yönetimi, yabancı dil öğretimi, farklı zekâ türleri gibi önemli konularda da yeni eğitim metot ve yöntemlerini, alternatif uygulama ve çözüm yollarını konu alan tebliğler sunuldu.

Kongrenin sonunda eğitim dünyasında ortaya çıkan yenilik ve değişimlere kayıtsız kalınamayacağı, bunlara ayak uyduracak çalışmalarla eğitim politikalarını bu yönde geliştirmek gerektiği vurgulandı.
 


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