1 yıl sonra Nostaljik Tramvay yeniden Taksim'de

TEST SÜRÜŞLERİNE BAŞLAYACAK

Senim Tanay

nde 13 Ocak'ta başlatılan altyapı, çevre düzenleme ve tramvay raylarını yenileme çalışmaları sona yaklaştı. Bu kapsamda kaldırılandün gece test sürüşü için tekrar Taksim'e getirildi.2 vagon Taksim Meydanı'na indirilirken henüz yeni yapılan ve raylara yerleştirilmeyen 2 vagon da üzeri brandalarla kapatılmış şekilde bekletiliyor.Ray ve elektrik düzenlemesindeki çalışmaların bitmesi durumunda Nostaljik Tramvay test sürüşlerine başlayacak. Bu arada getirilen Nostaljik Tramvay vagonlarının ise tamir, bakım ve onarımlarını yapıldığı öğrenildi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tramvayın yeni yıldan önce seferlerine başlaması için çalışmalara devam ediyor.