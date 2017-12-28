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1 yıl sonra Nostaljik Tramvay yeniden Taksim'de

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni Beyoğlu ve İstiklal Caddesi'nde yaptığı çalışmalar nedeniyle faaliyeti askıya alınan Nostaljik Tramvay tekrar Taksim'e getirildi

28 Aralık 2017, Perşembe 13:17
1 yıl sonra Nostaljik Tramvay yeniden Taksim'de
İstiklal Caddesi'nde 13 Ocak'ta başlatılan altyapı, çevre düzenleme ve tramvay raylarını yenileme çalışmaları sona yaklaştı. Bu kapsamda kaldırılan Nostaljik Tramvay dün gece test sürüşü için tekrar Taksim'e getirildi.

TEST SÜRÜŞLERİNE BAŞLAYACAK

2 vagon Taksim Meydanı'na indirilirken henüz yeni yapılan ve raylara yerleştirilmeyen 2 vagon da üzeri brandalarla kapatılmış şekilde bekletiliyor.


Ray ve elektrik düzenlemesindeki çalışmaların bitmesi durumunda Nostaljik Tramvay test sürüşlerine başlayacak. Bu arada getirilen Nostaljik Tramvay vagonlarının ise tamir, bakım ve onarımlarını yapıldığı öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tramvayın yeni yıldan önce seferlerine başlaması için çalışmalara devam ediyor.
 
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