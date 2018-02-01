10'a yakın araca zarar veren genç aranıyor

Eskişehir’de sarhoş olduğu iddia edilen şahsın 10’a yakın araca verdiği zarar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi

10'a yakın araca zarar veren genç aranıyor
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere, sarhoş olduğu görülen bir genç adam giriyor.

GÜCÜ YETMEYİNCE TEKME ATTI


Sırayla park halindeki araçların aynalarını kıran sarhoş genç, gücünün yetmediği aynalara ise tekme savurdu.
 

10'A YAKIN ARACA ZARAR VERDİ


Tekme atarken aynayı denk getirmekte zorlandığı görülen sarhoş genç, cadde boyunca 10’a yakın araca zarar verdi.

Araç sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, sarhoş genci bulmak için çalışma başlattı.

 


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