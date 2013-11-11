10 bin can aldı!

Yüzlerce insan cesedi, ağaçlar ve harabeye dönmüş binalardan toplanıyor. Filipinler’de de son 40 yılın en kanlı doğal afeti olarak kabul edilen Haiyan tayfunu, kendisinden önceki en kanlı sayılan afetlerin bilançosunu ikiye katladı. 1976 yılında Filipinler’in güneyinde gerçekleşen 7.9 büyüklüğündeki depremde 5 bin 791 ölmüştü. 1991 yılında ise Thelma adlı hortum 5 bin 100 can almıştı.





BM Genel Sekreterlik Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Genel Sekreter Ban’ın Filipinler’de bugüne kadarki karadan gelen en büyük fırtınlardan biri olarak, 9 milyon 500 bin insanı etkileyen ve geniş çaplı bir yıkıcı etki gösterip insanları yerinden eden Haiyan tayfununun verdiği zarardan son derece endişe duyduğu belirtildi.

Açıklamada, Filipinler BM Daimi Temsilcisi Libran N. Cabactulan’la görüştüğü hatırlatılan Genel Sekreter Ban’ın, BM’nin Filipinler Hükümeti’ne ve halkına afetle mücadelede desteğini sunduğu kaydedildi.

Ülkede yol, havaalanı ve köprülerin tahrip olmasından dolayı birçok kişiye hala ulaşılamadığının altı çizilen açıklamada, yardım kuruluşları tarafından havadan gıda, sağlık, barınak ve tıbbi malzeme dağıtıldığı bildirildi.

'4 MİLYON ÇOCUK ETKİLENDİ'



Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Filipinler’deki Haiyan tayfunundan etkilenen 4 milyon çocuğun acil yardıma muhtaç olduğunu bildirdi.

UNICEF’in açıklamasında, felaketten etkilenen bölgelerdeki 3 bin aileyi desteklemek için gıda, su, sağlık ve temizlik maddelerinin ülkede var olan kaynakların harekete geçirilmesiyle sağlandığı, ulaşım sağlanır sağlanmaz öncelikli olarak Tacloban bölgesine dağıtımın yapılacağı belirtildi.

UNICEF’in Filipinler Te ifadesini kullanarak, iletişimi ve altyapıyı etkilediğinden tayfunun vurduğu bölgelere ulaşımın sınırlı olduğunu bildirdi.

"Krizin yıkıcı etkisiyle ilgili daha iyi bir görüntü elde ettiğimizde, ilk düşündüğümüzden daha fazla çocuğun etkilendiği gayet açıktır" diyen Hozumi, UNICEF’in, çocukların sağlıklarının korunması ve güvenliği için elinden geleni yaptığını kaydetti.

AA





