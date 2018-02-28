10 bin liralık teşvikle hurda piyasası canlandı



2 BİN TL'YE AL, 8 BİN TL İNDİRİM KAZAN

TASARI YÜRÜRLÜĞE GİRMEDEN KAMPANYALAR BAŞLADI



SEKTÖR HIZLA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNİ İSTİYOR

Adem Özdoğan

Hurda araç karşılığı yeni araç alımında planlanan 10 bin liralık ÖTV indirimi, hurda piyasasını hareketlendirdi. 10 bin liralık indirimden yararlanmak isteyenler, hurda araçları düşük fiyatlara alarak önemli miktarda kâr edebiliyor. Yeni araç almayacak hurda araç sahipleri, belki de hiç satamayacağı aracını bu şekilde paraya dönüştürme fırsatı yakalıyor.Maliye Bakanı Naci Ağbal, sene başında yaptığı açıklamada hurda indirimi de dahil olmak üzere pek çok konuda düzenleme getiren yasa tasarısını Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sevk ettiklerini bildirmişti. Tasarı, ikinci el araçların trafikten çekilmesi ve yeni araç alımının teşviki amacıyla, 31 Aralık 2019 tarihine kadar uygulanmak üzere; 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonların, ihracatı veya imha merkezlerine teslim edilmek suretiyle trafikten kaydı silinerek hurdaya ayrılması karşılığında, araç sahiplerine, yurt içinden yeni araç alımında 10 bin lirayı geçmemek kaydıyla ÖTV indirimi sağlanabilmesi imkanı getiriyor.Düzenleme henüz Meclis'ten geçmemesine karşın bu nitelikteki araç piyasasında ciddi bir hareketlilik yaşanıyor.Bugün itibariyle Türkiye'de en düşük otomobil fiyatı yaklaşık olarak 70 bin TL seviyesinde bulunuyor. 10 bin TL'lik ÖTV indirimiyle bu fiyattaki bir aracı 60 bin TL'ye almak mümkün. Hurda sahibi olmayan ve bu indirimden faydalanmak isteyen önemli bir kitle var. Bu kitle, 60-70 bin TL verip yeni araç almayacak hurda araç sahiplerini radarına almış durumda. Diğer taraftan, hurda aracını elden çıkarmak isteyen kişiler de bu indirimden yararlanmak isteyenleri arıyor. Böylece hurda araç sahipleri belki bir daha satamayacağı aracı paraya dönüştürme fırsatı bulurken, diğer taraf da ÖTV indiriminden yararlanma fırsatı yakalıyor.Açık oto pazarları, galeriler ve e-ticaret sitelerinde şu anda hurda araçlara ilgi büyük. Öyle ki, ikinci el araçların satıldığı e-ticaret sitelerinde bu ilanlarda patlama yaşanıyor. Satış sitelerinde verilen ilanlarda "ÖTV için uygun araç" başlıkları sıkça kullanılıyor. Bu sitelerde 2 bin TL'ye kadar düşen fiyatlarda hurda araç bulmak mümkün. Bu da 10 bin TL'lik ÖTV indirimi sonrasında 8 bin TL'lik bir kazanç yaratıyor.Otomotiv sektörü temsilcileri, hurda teşvikinin araç pazarına olumlu yansıyacağını ve pazarı hareketlendireceğini belirtiyor. Öyle ki, ÖTV indirimi düzenlemesi henüz yürürlüğe girmeden bu yönde adımlar atılıyor.Kimi markalar, hurda teşvikinden yararlanarak satış hacmini artırmak ve rekabette bir adım öne çıkmak için kampanyasını duyurmaya başladı. Örneğin Renault, 16 yaş ve üzeri herhangi bir marka ve model binek ya da hafif ticari aracını yenilemek isteyenler için 15 Mart 2018 tarihine kadar geçerli kampanya kapsamında 2018 model Megane Sedan ve Clio HB’in perakende satın alımlarında, anahtar teslim fiyat üzerinden 10 bin TL indirim sağlanacağını açıkladı.Vergilere yönelik yapılacak düzenlemelerin tüketici nezdinde bir beklenti yaratacağını vurgulayan otomotiv sektörü temsilcileri, bu nedenle düzenlemenin ivedilikle hayata geçirilmesinin otomotiv sektörünün satış ritminin bozulmaması açısından büyük önem taşıdığını belirtiyor.Hurda teşvikinin otomotiv sektöründeki satışlara yüzde 5'in üzerinde katkı sağlayacağı öngörülüyor.