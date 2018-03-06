10 bin polis alınacak

800’Ü KADIN



TARİH YAKINDA



LİSE MEZUNLARI DUYURU BEKLİYOR

İdil Janet Demiray

Polis Akademisi’nin dün internet sitesinden duyurduğu açıklamaya göre, lisans mezunlarından 7200 erkek, 800 kadın, önlisans mezunlarından 1800 erkek ve 200 kadın olmak üzere toplam 10 bin öğrenci adayı alınacak.Ön başvurular Polis Akademisi ‘pa.edu.tr’ internet adresinden yapılacak. Ön başvuru tarihleri, adaylarda aranacak şartlar ve istenecek belgeler henüz açıklanmadı. Bu bilgiler Polis Akademisi’nin internet sitesinden önümüzdeki günlerde açıklanacak. Alımlarda Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartının gerekip gerekmediği de daha sonra belli olacak.Bu arada lise mezunları da polis kadrosu açılmasını bekliyor. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yayınlanan 671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Polis Özel Harekat (PÖH) ve polis alım şartlarında değişiklik yapılmış, eğitim düzeyi en az lise mezunu düzeyine indirilip sınav şartı ve askerlik şartı kaldırılmıştı. 10 bin PÖH alımının ardından herkes yeni bir PÖH alımı yapılmasını bekliyordu.