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10 Kasım'da göbek atan müdüre ceza

Adana Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi bahçesinde 10 Kasım'da göbek attığı görüntülerin sosyal medyada yer aldığı okul müdürü Mehmet Sırrı Huylu'ya maaş cezası verildiği açıklandı.

10 Kasım'da göbek atan müdüre ceza
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım’da Adana’da Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi’nin bahçesinde göbek atan okul müdürü Mehmet Sırrı Huylu’ya maaş cezası verildiğini belirtti.

Huylu’nun 10 Kasım törenlerinde Selda Bağcan’ın seslendirdiği ‘Mavi Gözlüm’ türküsü ile göbek attığı görüntüleri sosyal medyada yer almıştı. CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, görüntülerin tepki görmesi sonrasında bir önerge ile konuyu Meclis gündemine taşıdı.


"O ŞAHIS HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI MI?"


Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre Özdiş, Bakan Yılmaz’ın yanıtlaması üzere verdiği önergede, “Adana’da Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi müdürünün okul bahçesinde göbek atarak oyun oynadığı iddiaları ve olayın videosu yerel basında sıkça yer almıştır. Söz konusu video ve iddialardan haberiniz var mıdır? Söz konusu şahıs hakkında herhangi bir soruşturma açılmış mıdır” sorularını yöneltti.

Bakan Yılmaz, Özdiş’in önergesine Adana Valiliği’nden aldığı, “Yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen raporda; disiplin yönünden 1/30 oranında ‘Aylıktan kesme’ ile tecziye teklifi getirildiği ve disiplin işlemlerinin devam ettiği, idari yönden ise ‘İl içerisinde durumuna uygun başka bir okula öğretmen olarak atanması’ teklifinin getirildiği ve bu teklifin uygulandığı belirtilmektedir” bilgilendirmesiyle yanıt verdi. 


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