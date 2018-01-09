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10 kişiden biri ev alırken kazıklanıyor

Gayrimenkul sektöründe 'alıcı danışmanlığı' dönemi başladı. Konut alacak kişilere sözkonusu evlerin gerçek değerini, tapu, iskan, haciz ve ipotek durumlarını araştıran ve pazarlık yapan uzmanlar, gerektiğinde evi lazer ölçüm cihazlarıyla da oda oda tarayarak kat planı ve gerçek metrekare birimlerini de çıkarıyorlar. Son bir yılda 10 kişiden biri konut alımlarında kandırıldı. Hazırlayan: Murat GÜLDEREN

10 kişiden biri ev alırken kazıklanıyor
Emlakçıların sadece 'satıcı' danışmanlığı yaptığını kaydeden Yukova Danışmanlık Sahibi Altay Tınar "Bu alanda alıcı haklarını koruyan bir birim hiç olmadı.

Bu yönde mühendislerden, hukukçulardan ve bilişimcilerden oluşan bir ekip kurduk. Pek çok alıcı ilk kez ev aldığı için kandırılıyor. Bir yılda 10 kişiden biri dolandırıldı. 100 metrekare olarak satılan binlerce ev 90 metrekare çıkıyor. Alıcı buna hiç dikkat etmiyor" dedi.


HER AŞAMA RİSKLİ


Konut alırken oluşan risklerin daha evi ilk görme aşamasında ortaya çıkabildiğine dikkat çeken Altay Tınar "Kapora isteyenlere karşı çok dikkat edilmeli.

Bir evin yetkili danışmanı olduğunu iddia eden kişilerden mutlaka bunu gösterir belge istenmeli. Ayrıca almak istenen taşınmazın iskan durumu hakkında her zaman bilgi sahibi olunmalı" diye konuştu.


Yukova Danışmanlık Sahibi Altay Tınar​


Şunlara dikkat

*Net brüt metrekare farkları evin değerini doğrudan etkiler. Beyan edilen metrekare değerlerinin brütten nete geçilirken ne kadar kayıp verildiği, ortak alanların, duvar ve kolon kalınlıklarının hesaptan nasıl düşüldüğü detaylıca öğrenilmeli. 

*İkinci el konut alınıyorsa gayrimenkul danışmanından lazer ölçüm cihazları ile oda oda kat planı ve metrekare ölçüsü çıkartması istenmeli. 

*Evin değerlemesi bağımsız bir uzman kişi ya da kurum tarafından yapılmalı. 

*Tapunun sahte olma riskine karşın tapu senedi üzerindeki ismin, ilçe tapu müdürlüğü kayıtları ile uyumluluğunu kontrol edilmeli. 

*Alım sırasında ayrıca tapu üzerinde haciz, ipotek, tedbir vs olup olmadığı evin bağlı olduğu ilçe tapu müdürlüğünden araştırılarak teyit edilmeli. 

*Bağlı bulunan belediyede proje incelenerek, evin mevcut halinden farklı olup olmadığı görülmeli.
 


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