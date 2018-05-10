10 Mayıs: Dolar ne kadar? Euro kaç para? Altın fiyatları

GRAM ALTIN NE KADAR?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

TAM ALTIN NE KADAR?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Akın Güler

İki gün önceki ABD-İran gerilimi euro ve doların ateşini yükseltmişti. Doviz kurunun tarihi rekor kırması sonrası hükümetten Varlık Barışı hamlesi gelirken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da yeni bir karar aldı. Akşam saatlerinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomi Koordinasyon Kurulunu Beştepe'de topladı.Merkez Bankası döviz satım tutarı 5,3 milyar dolardan 7,1 milyar dolara çıktı. Banka TL döviz depo ihale tutarını 1,5 milyar dolara çıkardı.Buna göre, halihazırda en fazla 6,25 milyar dolar olan söz konusu ihalelerin toplam bakiyesi 7,5 milyar dolara ulaşabilecek.Bu gelişmelerle birlikte dün bir ara 4,37 seviyelerine çıkan Dolar, gerilemeye başladı ve 4,25'e kadar indi. Peki bugün dolar , euro ve altın fiyatları ne kadar?Dolar/TL bu sabah 4.2756/4.2754 seviyesinde bulunuyor. Euro/TL ise 5.08'den işlem görüyor.180,82 liradan alınırken, 180,91 liradan satılıyorÇeyrek altın ise 289,07 liradan alınırken 295,60 liradan satılıyor.Yarım altın da 576,33'den alınırken 591,20 liradan satılıyor.Tam altın bin 156 liradan alınıp bin 178 liradan satılıyor.Cumhuriyet altını bin 194 liradan alınıp bin 222 lirada satılıyor.