10 Mayıs: Dolar ne kadar? Euro kaç para? Altın fiyatları

İki gün önceki ABD-İran gerilimi euro ve doların ateşini yükseltmişti. Doviz kurunun tarihi rekor kırması sonrası hükümetten Varlık Barışı hamlesi gelirken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da yeni bir karar aldı. Akşam saatlerinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomi Koordinasyon Kurulunu Beştepe'de topladı.
MERKEZ BANKASIN'DAN ÇİFTE MÜDAHALE
Merkez Bankası döviz satım tutarı 5,3 milyar dolardan 7,1 milyar dolara çıktı. Banka TL döviz depo ihale tutarını 1,5 milyar dolara çıkardı.
Buna göre, halihazırda en fazla 6,25 milyar dolar olan söz konusu ihalelerin toplam bakiyesi 7,5 milyar dolara ulaşabilecek.
Bu gelişmelerle birlikte dün bir ara 4,37 seviyelerine çıkan Dolar, gerilemeye başladı ve 4,25'e kadar indi. Peki bugün dolar , euro ve altın fiyatları ne kadar?
DOLAR VE EURO NE KADAR?
Dolar/TL bu sabah 4.2756/4.2754 seviyesinde bulunuyor. Euro/TL ise 5.08'den işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARI:
GRAM ALTIN NE KADAR?
180,82 liradan alınırken, 180,91 liradan satılıyor
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın ise 289,07 liradan alınırken 295,60 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?
Yarım altın da 576,33'den alınırken 591,20 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın bin 156 liradan alınıp bin 178 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını bin 194 liradan alınıp bin 222 lirada satılıyor.
Akın Güler