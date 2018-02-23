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10. Motobike İstanbul Fuarı açıldı

10. Motobike İstanbul fuarı bugün ziyaretcilere kapılarını açtı

10. Motobike İstanbul Fuarı açıldı
Messe Frankurt İstanbul'un düzenlediği 10. Motobike İstanbul Fuarı, Ekonomi Bakanlığı, Bisiklet Endüstrisi Derneği (BİSED), Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) ve Motosiklet Sanayicileri Derneği (MOTODER) tarafından da desteklendi.

22-25 Şubat'ta gerçekleşek olan Motobike İstanbul fuarında sektörün önemli motosiklet markalarının yeni model tanıtımları 4 gün boyunca devam edecek.

Fuarın açılışında konuşan Messe Frankfurt Istanbul Genel Müdürü Tayfun Yardım, "Fuar geçtiğimiz yıl 103 bin ziyaretçi ve 265 katılımcı ile hem sektörün önde gelen markalarından hem de motosiklet ve bisikletseverlerden büyük ilgi gördü. Bu rakamlarla sadece Türkiye'nin değil bölgenin de motosiklet ve bisiklet aksesuarları fuarı olarak 10. yılını kutluyoruz" dedi.

Fuarda sadece stantların ve ürünlerin bulunmadığını kaydeden Yardım, "Motosiklet ve bisiklet dünyasından önemli isimler çeşitli sunumlar, eğitimler, seminerler yaparak motosiklet ve bisiklet meraklılarını bilgilendiricekler" açıklamasında bulundu.


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