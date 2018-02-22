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10 Şubat ehliyet sınav sonuçları açıklandı (10 Şubat ehliyet sınav sonuçları sorgula 2018)

Ehliyet sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milyonlarca aday 10 Şubat'ta sınava katılmıştı. İki aşamadan oluşan ehliyet sınavının ilki olan yazılı sınav sonuçları açıklandı. Peki, ehliyet sınav sonuçları nasıl görüntülenir? İkinci aşama olan direksiyon sınavı ne zaman? İşte 10 Şubat ehliyet sonuçları...

22 Şubat 2018, Perşembe 10:53
10 Şubat ehliyet sınav sonuçları açıklandı (10 Şubat ehliyet sınav sonuçları sorgula 2018)
10 Şubat 2018 ehliyet sınav sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığınca 10 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen yeni yılın ilk ehliyet sınavına katılan milyonlarca sürücü adayı, açıklanan sonuçları görüntülemek istiyor. Ehliyet sonuçlarına göre, barajı geçip, geçemediğini görüntülemek isteyen adaylar, sonuçların nereden bakıldığını merak ediyor. Peki, ehliyet sınav sonuçları nasıl görüntülenir? Direksiyon sınavı ne zaman yapılacak? İşte 10 Şubat ehliyet sınav sonuçları...


EHLİYET SINAV SONUÇLARI SORGULAMA! 10 ŞUBAT EHLİYET SINAVI


Ehliyet sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın http://meb.gov.tr/ internet adresinden erişime açıldı. 10 Şubat'ta sınava katılan milyonlarca sürücü adayları, sonuçlarını görüntülemek için sorgularını sürdürüyor. Sürücü adayları ilk aşama olan yazılı sınavdan baraj puanını geçerse ikinci aşama olan direksiyon sınavına katılacak.
 

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DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN?


Yazılı ehliyet sınavından 70 baraj puanını geçen sürücü adayları direksiyon sınavına girmeye hak kazanıyor. İlk sınavı başarılı bir şekilde bitiren sürücü adayları direksiyon sınavının ne zaman yapılacağını heyecanla bekliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı sınav listesine göre direksiyon sınavının ne zaman yapılacağı hakkında net bir bilgi yok. Ancak geçmiş sınavlara bakıldığında ehliyet sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 15 ile 22 gün arasında yapılıyor.
 


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