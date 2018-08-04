10 yaşındaki çocuk iş makinesinin altında kalarak can verdi

Bugün saat 07.30 sıralarında Dorucak köyünde korkunç bir kaza meydana geldi. Asfalt çalışması süren bölgede park halinde duran asfalt sıkıştırma makinesinin üzerine çıkan Hüseyin Çelik, el frenini indirdi.

İŞ MAKİNESİNİN ALTINDA KALDI

Hareket eden iş makinesi, bir süre sonra devrildi. İş makinesinin altına kalan daha 10 yaşındaki minik Hüseyin, olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla aracın altından çıkarılan Hüseyin'in cenazesi, otopsi için morga kondu.

DHA



