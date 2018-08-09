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10 yaşındaki erkek çocuğuna tecavüz eden 3 kişi idam edildi

Yemen'de 10 yaşındaki erkek çocuğuna tecavüz ettikten sonra işkence ederek öldüren üç pedofili erkek, şehir meydanında ateş edilerek öldürdü. Ardından vince asıldı

09 Ağustos 2018, Perşembe 18:59
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İç savaş ülkesi Yemen'de 10 yaşındaki bir erkek çocuğunu tecavüz ettikten sonra öldüren üç erkek, başkent Sana'da idam edildi.

CESEDİ METRUK BİR EVE GİZLEDİLER

27 yaşındaki Muhammed Said el Ukri, 19 yaşındaki Abdulcelil el Ashab ile yine 19 yaşındaki Galib el Raşidi, ellerini kelepçeleyip işkence yaptıkları çocuğun cesedini metruk bir eve gizlediler.

ÇOK SAYIDA KİŞİ MEYDANDA TOPLANDI

Başkent Sana'daki infaz sırasında mavi bir tulum giyen adamları izlemek için çok sayıda kişi meydanda toplandı.

FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİLER

Üç pedofili erkek önce ateş açılarak öldürüldü, ardından vince asıldı. İdamı izleyenlerin bir çoğu, cep telefonlarıyla asılan kişilerin fotoğraflarını çekti.


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