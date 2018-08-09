10 yaşındaki erkek çocuğuna tecavüz eden 3 kişi idam edildi
Yemen'de 10 yaşındaki erkek çocuğuna tecavüz ettikten sonra işkence ederek öldüren üç pedofili erkek, şehir meydanında ateş edilerek öldürdü. Ardından vince asıldı
İç savaş ülkesi Yemen'de 10 yaşındaki bir erkek çocuğunu tecavüz ettikten sonra öldüren üç erkek, başkent Sana'da idam edildi.
CESEDİ METRUK BİR EVE GİZLEDİLER
27 yaşındaki Muhammed Said el Ukri, 19 yaşındaki Abdulcelil el Ashab ile yine 19 yaşındaki Galib el Raşidi, ellerini kelepçeleyip işkence yaptıkları çocuğun cesedini metruk bir eve gizlediler.
ÇOK SAYIDA KİŞİ MEYDANDA TOPLANDI
Başkent Sana'daki infaz sırasında mavi bir tulum giyen adamları izlemek için çok sayıda kişi meydanda toplandı.
FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİLER
Üç pedofili erkek önce ateş açılarak öldürüldü, ardından vince asıldı. İdamı izleyenlerin bir çoğu, cep telefonlarıyla asılan kişilerin fotoğraflarını çekti.