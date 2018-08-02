Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi'nde yaşayan Ali ve İpek Akdemirci'nin tek çocukları Poyraz, 2 yıl önce annesi ve babası iş yerindeyken evde yüksek ateş nedeniyle havale geçirdi. Oğlunu evde kendinden geçmiş halde bulan annesi, hemen hastaneye götürdü. Hastanede müdahale edilen Poyraz'ın duyma yetisini neredeyse tamamanen kaybettiği belirlendi. Anne ve babası, Poyraz'ı birçok hastaneye götürerek ayrı testler yaptırdı. Poyraz, geçirdiği ameliyat sonrası Sağlık Bakanlığı'nın ücretsiz verdiği 40 bin lira değerindeki işitme cihazıyla duymaya başladı.

Yaklaşık 1,5 yıl boyunca bu cihazla okulda, sokakta, evde, ailesi ve arkadaşlarıyla rahat bir şekilde iletişim kuran Poyraz'ın dünyayla irtibatı 1 hafta önce meydana gelen hırsızlık olayıyla koptu. Kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, sokakta oynayan Poyraz'ın kulağından işitme cihazını alarak kaçtı. Poyraz'ın anne ve babası cihazı çalanların yakalanması için polise başvurdu.

'SABAH UYANDIĞI ZAMAN DUYMAK İÇİN CİHAZI İSTİYORDU'

Anne İpek Akdemirci, çocuğunun duymadığını fark ettiği her dakika ağladığını belirterek, "Poyraz rahatsızlandığı gün hastaneye götürdüm onu. Doktor 'Bir şeyi yok' dedi. Akşam üzeri çocuk ateşlendi, kulaklarına vurdu sanırım fenalaştı. 6 aydan sonra duymamaya başladı. Bağırıyorum çağırıyorum çocuk algılamıyor. Kendi annem fark etti bunu. Götürdüm doktora, beni hep engellediler, geriye attılar. 'Böyle olmayacak' dedim, İzmit'e gittim. Yapılan testlerde çocuğun duymadığını söylediler. Ben duymadığını öğrencince çok üzüldüm ve çok ağladım. Çocuğum ameliyat oldu, devlet karşıladı. Ameliyattan sonra cihaz takıldı. Cihazı 1,5 yıl önceden beri kullanıyordu. Sabah uyandığı zaman onları istiyordu. Şimdi onlar olmadan duymuyor" dedi.

'SOKAKTA SABAHA KADAR CİHAZI ARADIM'

Cihazı sokakta sabaha kadar aradığını söyleyen anne Akdemirci, korna ve uyarı seslerini duymadığı için çocuğunun başına bir şey gelmesinden korktuğunu belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Pazartesi günü çalındı. Akşam üzeriydi, cenaze vardı. O telaşla bıraktım, çocukların içine girdi. Bir baktım, çocuğun kulağında cihaz yok. 'Poyraz annem kulakların nerede?' diye sordum, bana bilmediğini ifade etti. Ben telaşlandım, arıyorum arıyorum yok, bir de yağmur yağdı, sabaha kadar aradım, sokakta bulamadım. Soruyorum söyleyemiyor ki çocuk onlarla duyuyor. İşaretle soruyorum öyle de söyleyemiyor. Kulağında cihaz takılıyken karnının acıktığını söyleyebiliyordu, su isteyebiliyordu, şimdi isteyemiyor. Neler yaşıyorum neler, bir anlatsam destan olur. Asgari ücretle bir işte çalışıyorum. Eşimle sürekli tartışıyorum. Eşim çocuğumla da pek ilgilenmiyor. Bırakıp çocuğumu işe gidiyorum ama nasıl bırakıyorum, gidiyorum bana sorun. Arabaların sesini duymuyor, korna sesi duymuyor. Görümceme bırakıyorum. Mahalleye bırakıyorum, insanlara tembihliyorum. Ben işteyken çocuğuma bir şey olsa anlayamayacağım."

'NE OLUR YARDIM EDİN'

Türkiye'deki tüm hayırseverlere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kendilerine yardım etmeleri için çağrıda bulunan İpek Akdemirci, şöyle konuştu:

"Ben, Türkiye'ye sesimi duyurmak istiyorum. Bütün bakanlara, kaymakamlara herkese sesimi duyurmak istiyorum. Ben mağdur kaldım, benim çocuğum onlarla duyuyordu. Ne yapacağım bilmiyorum. Ne olur yardım edin. Devlet verdi cihazı bir kereliğe mahsus. Çalındı onlar, arkadaşlarıyla oynuyordu çocuk artık yok. 40 bin liradan fazla. O kadar param yok ki. Ben o parayı nasıl toplayıp da vereceğim, bilmiyorum. Herkese sesleniyorum. Duysunlar sesimizi. Kaldım böyle, çocuğum 1 haftadan beri duymuyor. Okula gidiyor, duymuyor. Benim çocuğumun dünyayla olan bağlantısını kopardılar. Onlarla duyuyordu, onlarla konuşuyordu. Ne olur Türkiye sesimiz duyun da çocuğumuza yardımcı olun. Öyle kalmasını istemiyorum çocuğun ne olur bana yardım edin. Yiyecek ekmek param yok."