‘100/2000 Doktora Bursu’na 30 yeni alan

2 BİN KONTENJANA 3 BİN 200 BAŞVURU

ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞANLARA DA BURS

İLK KEZ GEÇEN SENE VERİLDİ

Senim Tanay

Bu yıl 12 Şubat’a kadar başvuruları devam eden 100/2000 Doktora Burs Programı’ kapsamındaki 30 alanı, gelen talepler üzerine güncelledi. Yeni eklenen alanlar arasında, ‘Siber Güvenlik, Kriptoloji, Yapay Zeka, Fotonik, Otonom İnsansız Hava Araçları, Sıvı Arıtma Teknolojileri, Gıda Güvenliği ve Gıda Güvencesi, Nörogenetik, Translasyonel Tıp, Moleküler Farmakoloji ve İlaç Araştırmaları, KBRN Çalışmaları, Bilim ve Teknoloji Politikaları, Ar-Ge Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi” gibi bölümler yer alıyor.Üçüncü çağrı dönemi sonrasında üniversiteler tarafından yapılan başvurular değerlendirilmiş ve 75 yükseköğretim kurumunun talep ettiği 3 bin 200 kontenjanın 2 bininin desteklenmesi uygun bulunmuştu. Burs kapsamındaki öğrencilere verilen 4 yıllık burs miktası 2017 yılında 1.800 lira iken, Mart 2018’den itibaren bu miktar 2 bin liraya çıkarıldı.Programa iş dünyasından gelen bu talep üzerine özel sektörde çalışanların da programa dâhil edilmesine karar verildi. Bu kapsamda programda yer alan iş dünyasında çalışan doktora öğrencilerine de aylık 500 TL burs ödenecek.10 yılda ihtiyaç duyulan öncelikli 100 tematik alanda devlet üniversitelerinde doktora programlarında eğitim alan veya alacak olan 2 bin öğrencinin desteklenmesi hedefiyle başlatılan burs programı ilk defa 2017 yılında uygulandı. 2016-2017 eğitim öğretim yılı bahar döneminde ilk çağrıya çıkıldı ve iki çağrı dönemi sonunda yaklaşık 1.250 öğrenci burstan faydalandı.