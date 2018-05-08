100 bin imza sayısında son durum nedir?

Akın Güler

24 Haziran seçimlerine 47 gün kaldı. Türkiye o gün hem cumhurbaşkanını seçecek hem de milletvekili seçimi yapacak. Cumhurbaşkanı seçimi için ise bağımsız adayların imza toplama işlemi yarın sona eriyor. Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Doğu Perinçe ve Vecdet Öz'ün kaç imza topladığı halk tarafından merak ediliyor.Meral Akşener: 241 binTemel Karamollaoğlu: 155 binDoğu Perinçek: 80 binVecdet Öz: 2 bin 97Bu sonuçların ardından Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu cumhurbaşkanı adayı olabilirken Doğu Perinçek'in 20 bin imza daha toplaması gerekiyor. Vecdet Öz'ün ise aday olamayacağına kesin gözüyle bakılıyor.