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100 bin imza sayısında son durum nedir?

Cumhurbaşkanı seçimi için bağımsız adayların imza toplama işlemi yarın sona eriyor. Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Doğu Perinçe ve Vecdet Öz'ün kaç imza topladığı halk tarafından merak ediliyor. İşte son durum...
 

08 Mayıs 2018, Salı 16:41
100 bin imza sayısında son durum nedir?
24 Haziran seçimlerine 47 gün kaldı. Türkiye o gün hem cumhurbaşkanını seçecek hem de milletvekili seçimi yapacak. Cumhurbaşkanı seçimi için ise bağımsız adayların imza toplama işlemi yarın sona eriyor. Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Doğu Perinçe ve Vecdet Öz'ün kaç imza topladığı halk tarafından merak ediliyor.

Meral Akşener: 241 bin 

Temel Karamollaoğlu: 155 bin

Doğu Perinçek: 80 bin

Vecdet Öz: 2 bin 97

Bu sonuçların ardından Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu cumhurbaşkanı adayı olabilirken Doğu Perinçek'in 20 bin imza daha toplaması gerekiyor. Vecdet Öz'ün ise aday olamayacağına kesin gözüyle bakılıyor.
 


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