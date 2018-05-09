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100 bin imza son durum: Adaylar kaç imza topladı?

Cumhurbaşkanı adayı olmak için bağımsız adayların imza toplama işlemine çok az bir süre kaldı. Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu'dan sonra Doğu Perinçek de 100 bin barajını geçti ve cumhurbaşkanı adayı olmaya hak kazandı. Peki, hangi isim kaç imza aldı.
 

100 bin imza son durum: Adaylar kaç imza topladı?
Cumhurbaşkanı adayı olmak için İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek ve Adalet Partisi Lideri Vecdet Öz bağımsız aday olmak için YSK'ya başvurmuştu. 100 bin imza toplama işlemi bu akşam sona eriyor. Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu'dan sonra Doğu Perinçek de 100 bin barajını geçti. Peki, hangi isim kaç imza topladı?

İŞTE 100 BİN İMZADA SON DURUM...

Meral Akşener: 251 bin 059

Temel Karamollaoğlu: 163 bin 799 

Doğu Perinçek: 110 bin 030

Vecdet Öz: 2 bin 707

Bu sonuçların ardından Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek cumhurbaşkanı adayı oldu. Vecdet Öz'ün ise aday olamayacağına kesin gözüyle bakılıyor.


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