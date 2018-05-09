100 bin imza son durum: Adaylar kaç imza topladı?

Akın Güler

Cumhurbaşkanı adayı olmak için İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek ve Adalet Partisi Lideri Vecdet Öz bağımsız aday olmak için YSK'ya başvurmuştu. 100 bin imza toplama işlemi bu akşam sona eriyor. Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu'dan sonra Doğu Perinçek de 100 bin barajını geçti. Peki, hangi isim kaç imza topladı?Meral Akşener: 251 bin 059Temel Karamollaoğlu: 163 bin 799Doğu Perinçek: 110 bin 030Vecdet Öz: 2 bin 707Bu sonuçların ardından Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek cumhurbaşkanı adayı oldu. Vecdet Öz'ün ise aday olamayacağına kesin gözüyle bakılıyor.