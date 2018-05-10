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100 bin imzada kapanış rakamları belli oldu! Kim, ne kadar oy aldı?

24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde seçmenler tarafından aday gösterilen isimler için ilçe seçim kurullarına imza verme işlemi dün saat 20.00 itibarıyla sona erdi. 100 bin imzada kapanış rakamları belli oldu

100 bin imzada kapanış rakamları belli oldu! Kim, ne kadar oy aldı?
Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) belirlenen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin takvim uyarınca, seçmenlerin cumhurbaşkanı adayı göstermek istedikleri isim için imza verme işlemi 4 Mayıs'ta başlamıştı.
 

DÜN AKŞAM SONA ERDİ


AA'nın haberine göre, seçmenlerin imzasıyla cumhurbaşkanı adayı olmak üzere başvuran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz için son olarak bugün saat 20.00'ye kadar ilçe seçim kurullarına imza verildi.
 

100 BİN İMZAYA ULAŞANLAR ADAY OLABİLECEK


Bu isimlerden 100 bin imzaya ulaşanlar, 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı seçiminde aday olabilecek. Siyasi partilerin aday gösterme süresi ise 5 Mayıs'ta sona ermişti. AK Parti ve MHP'nin kurduğu "Cumhur İttifakı" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, CHP Muharrem İnce'yi, HDP ise Selahattin Demirtaş'ı cumhurbaşkanı adayı göstermişti.
 

YSK İLAN EDECEK


YSK, cumhurbaşkanı geçici aday listesini yarın ilan edecek. Cumhurbaşkanı kesin aday listesi ise 13 Mayıs'ta ilan edilecek ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.
 

100 BİN İMZADA KAPANIŞ RAKAMLARI


Meral Akşener: 255 bin 582

Temel Karamollaoğlu: 167 bin 967

Doğu Perinçek: 118 bin 575

Vecdet Öz: 3 bin 030


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