100 bin imzada kapanış rakamları belli oldu! Kim, ne kadar oy aldı?

DÜN AKŞAM SONA ERDİ

100 BİN İMZAYA ULAŞANLAR ADAY OLABİLECEK

YSK İLAN EDECEK

100 BİN İMZADA KAPANIŞ RAKAMLARI

Adem Özdoğan

Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) belirlenen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin takvim uyarınca, seçmenlerin cumhurbaşkanı adayı göstermek istedikleri isim için imza verme işlemi 4 Mayıs'ta başlamıştı.AA'nın haberine göre, seçmenlerin imzasıyla cumhurbaşkanı adayı olmak üzere başvuran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz için son olarak bugün saat 20.00'ye kadar ilçe seçim kurullarına imza verildi.Bu isimlerden 100 bin imzaya ulaşanlar, 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı seçiminde aday olabilecek. Siyasi partilerin aday gösterme süresi ise 5 Mayıs'ta sona ermişti. AK Parti ve MHP'nin kurduğu "Cumhur İttifakı" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, CHP Muharrem İnce'yi, HDP ise Selahattin Demirtaş'ı cumhurbaşkanı adayı göstermişti.YSK, cumhurbaşkanı geçici aday listesini yarın ilan edecek. Cumhurbaşkanı kesin aday listesi ise 13 Mayıs'ta ilan edilecek ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.Meral Akşener: 255 bin 582Temel Karamollaoğlu: 167 bin 967Doğu Perinçek: 118 bin 575Vecdet Öz: 3 bin 030