100 bin imzada son durum! Hangi aday kaç imza topladı

Serap Belovacıklı

24 Haziran 2018'de gerçekleşecek olan cumhurbaşkanı seçimi için, İYİ Parti lideri Akşener, Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Vatan Partisi lideri Perinçek ve Adalet Partisi lideri Öz, 100 bin imza ile aday olmak için başvuruda bulundu. Adaylar için imza verme süresi 4 Mayıs'ta başladı.6 Mayıs Pazar sabahı itibarı ile imza verme işleminde 3. güne girildi. Bugüne kadar adaylar için toplanan imzalar belli oldu.Habertürk TV'den Mahir Kılıç'ın edindiği bilgilere göre,için 100 bin imzanın 80 bin fazlası toplandı.için ise 96 bin imza toplandı. Karamollaoğlu'nun seçime katılabilmesi için 4 bin civarında daha imzaya ihtiyacı var.ise şu ana kadar beklenen imza sayısına ulaşamadı. Perinçek için 27 bin imza verildi.'ün de henüz yeterli imzayı toplayamadığı belirtildi.100 bin imza 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü sona erecek.Öte yandan 24 Haziran seçimlerinde, AK Parti, MHP ve BBP tarafından kurulan'nın cumhurbaşkanı adayı, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, HDP'nin cumhurbaşkanı adayıolacak.