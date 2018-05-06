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100 bin imzada son durum! Hangi aday kaç imza topladı

24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde 100 bin imza ile aday olmak için başvuru yapan İYİ Parti lideri Meral Akşener, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Adalet Partisi lideri Vecdet Öz YSK'ya başvuru yaptı. 4 aday için imza süreci 4 Mayıs'ta başladı, 9 Mayıs'ta sona erecek. Adaylar için 3. gün itibarıyla imzalar toplanıyor. İşte adayların imza süreci ile ilgili son durum...

06 Mayıs 2018, Pazar 11:41
100 bin imzada son durum! Hangi aday kaç imza topladı
24 Haziran 2018'de gerçekleşecek olan cumhurbaşkanı seçimi için, İYİ Parti lideri Akşener, Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Vatan Partisi lideri Perinçek ve Adalet Partisi lideri Öz, 100 bin imza ile aday olmak için başvuruda bulundu. Adaylar için imza verme süresi 4 Mayıs'ta başladı.

6 Mayıs Pazar sabahı itibarı ile imza verme işleminde 3. güne girildi. Bugüne kadar adaylar için toplanan imzalar belli oldu.

Habertürk TV'den Mahir Kılıç'ın edindiği bilgilere göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için 100 bin imzanın 80 bin fazlası toplandı.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu için ise 96 bin imza toplandı. Karamollaoğlu'nun seçime katılabilmesi için 4 bin civarında daha imzaya ihtiyacı var.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise şu ana kadar beklenen imza sayısına ulaşamadı. Perinçek için 27 bin imza verildi.

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'ün de henüz yeterli imzayı toplayamadığı belirtildi.

100 bin imza 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü sona erecek.

Öte yandan 24 Haziran seçimlerinde, AK Parti, MHP ve BBP tarafından kurulan Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş olacak.


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