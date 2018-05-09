100 bin imzada süre sona erdi. Adaylar kaç imza topladı?

BU AKŞAM SONA ERDİ

KİM NE KADAR İMZA TOPLADI

Mehmet Nuri Turan

nca (YSK) belirlenen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin takvim uyarınca, seçmenlerin cumhurbaşkanı adayı göstermek istedikleri isim için4 Mayıs'ta başlamıştı.Seçmenlerin imzasıyla cumhurbaşkanı adayı olmak üzere başvuran İYİ Parti Genel Başkan, Saadet Partisi Genel Başkanı, Vatan Partisi Genel Başkanıve Adalet Partisi Genel Başkanıiçin son olarak bugün saat 20.00'ye kadar ilçe seçim kurullarına imza verildi.Bu isimlerden 100 bin imzaya ulaşanlar, 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı seçiminde aday olabilecek.Siyasi partilerin aday gösterme süresi ise 5 Mayıs'ta sona ermişti.AK Parti ve MHP'nin kurduğu "Cumhur İttifakı" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, CHP Muharrem İnce'yi, HDP ise Selahattin Demirtaş'ı cumhurbaşkanı adayı göstermişti.YSK, cumhurbaşkanı geçici aday listesini yarın ilan edecek. Cumhurbaşkanı kesin aday listesi ise 13 Mayıs'ta ilan edilecek ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.Meral Akşener: 251 bin 059Temel Karamollaoğlu: 163 bin 799Doğu Perinçek: 110 bin 030Vecdet Öz: 2 bin 707