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100 bin imzada süre sona erdi. Adaylar kaç imza topladı?

24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde seçmenler tarafından aday gösterilen isimler için ilçe seçim kurullarına imza verme işlemi saat 20.00 itibarıyla sona erdi

09 Mayıs 2018, Çarşamba 20:22
100 bin imzada süre sona erdi. Adaylar kaç imza topladı?
Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) belirlenen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin takvim uyarınca, seçmenlerin cumhurbaşkanı adayı göstermek istedikleri isim için imza verme işlemi 4 Mayıs'ta başlamıştı.

BU AKŞAM SONA ERDİ


Seçmenlerin imzasıyla cumhurbaşkanı adayı olmak üzere başvuran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz için son olarak bugün saat 20.00'ye kadar ilçe seçim kurullarına imza verildi.

Bu isimlerden 100 bin imzaya ulaşanlar, 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı seçiminde aday olabilecek.

Siyasi partilerin aday gösterme süresi ise 5 Mayıs'ta sona ermişti.
 

KİM NE KADAR İMZA TOPLADI


AK Parti ve MHP'nin kurduğu "Cumhur İttifakı" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, CHP Muharrem İnce'yi, HDP ise Selahattin Demirtaş'ı cumhurbaşkanı adayı göstermişti.

YSK, cumhurbaşkanı geçici aday listesini yarın ilan edecek. Cumhurbaşkanı kesin aday listesi ise 13 Mayıs'ta ilan edilecek ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.

Meral Akşener: 251 bin 059

Temel Karamollaoğlu: 163 bin 799 

Doğu Perinçek: 110 bin 030

Vecdet Öz: 2 bin 707

AA


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