100 gün 400 yeni proje

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin 400 projeyi içeren 100 günlük eylem planını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir ekonomik savaşla karşı karşıyayız. Hiç endişe etmeyin, biz bu savaştan da galip çıkacağız. Yastık altından dövizlerinizi, altınlarınızı çıkartın, TL’ye dönüştürün. Yerli, milli direnişinizi tüm dünyaya karşı ortaya koyun” dedi. Erdoğan’ın açıkladığı icraat programına Çin damgasını vurdu. Programda Çin piyasasından borçlanılacağı belirtilirken, turizm için de Çin’e özel eylem planı hazırlanacak. İhracatta da öncelik Çin, Meksika, Rusya ve Hindistan pazarları olacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni sistemle kurulan Cumhur-başkanlığı Kabinesi’nin ilk 100 günlük icraat programını Beştepe Millet ve Kongre Merkezi’nde açıkladı. Törende Erdoğan’ın arkasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesi oturdu. Erdoğan, özetle şöyle dedi: “Bu projeleri hazırlarken, ilave kaynak ihtiyacı doğmamasına, mevcut bütçe imkânları ile yürütülebilmesine özellikle dikkat ettik. Milli Eğitimle ilgili küçük bir istisna dışında, bu ilkeden sapmadan programımızı oluşturduk. AK Parti, iktidara geldiği günden beri bütçe disiplinine özel önem veren bir parti olmuştur. Ekonomide bugüne kadar elde ettiğimiz başarıların gerisindeki en önemli unsurlardan biri de bütçe disipliniyle ilgili hassasiyetimizdir. İnşallah, önümüzdeki dönemde de aynı şekilde devam edeceğiz. Kaynakların çeşitlendirilmesi burada çok büyük önem arz ediyor.”

EKONOMİK SAVAŞ

Ülkemiz büyüdükçe, geliştikçe, her alanda olduğu gibi makro ekonomideki ölçeklerimiz de değişmiştir. Bugün artık Türkiye’nin daha iddialı hedefleri vardır, dolayısıyla buna uygun ekonomi politikalarına ihtiyacımız bulunuyor. Son yıllarda ardı ardına yaşadığımız gelişmelerin, ekonomi alanındaki programlarımızı yavaşlattığı bir gerçektir. Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasındaki hadiselerin hedefinde ekonomimizin de bulunduğunu görüyoruz. Bir ekonomik savaşla karşı karşıyayız. Hiç endişe etmeyin. Biz bu savaştan da galip çıkacağız. Hiç endişeniz olmasın. Bu tuzakları bize çok kurdular. Hepsini aştık. Bunu da aşacağız. 40 MİLYARLIK KAYNAK

Bunun için 100 günlük icraat programımızı bütçe disiplininden taviz vermeden hazırladık. Kamu idarelerinin harcamalarında tasarrufu azami düzeye çıkartacak tedbirleri alıyoruz. Kamu kurumlarının mali kaynaklarını tek hesapta izleyerek kamu nakit yönetiminde verimliliği sağlıyoruz. Kamunun borçlanma maliyetlerini düşürmek de önümüzdeki dönemdeki bir başka önemli hedefimizdir. Yaklaşık 40 milyar liralık kamu kaynağını tek hesapta yöneterek, yılda 3 ila 4 milyar lira arasında ilave gelir elde etmeyi planlıyoruz. Buradan milletime tekrar sesleniyorum. Diyorum ki yastık altından gelin dövizlerinizi çıkartın, dolarlarınızı, Euro’larınızı çıkartın, altınlarınız çıkartın. Gelin bunların TL’ye, nakde dönüştür. Yerli, milli direnişinizi tüm dünyaya karşı ortaya koyun. Ben milletime inanıyorum. Bunu 2008, 2009 orda da yaptılar. Biz milletimize çağrımızı yaptık. Milletimiz de adımını attı, iş bitti. Şimdi aynısını yapacağına ben milletime inanıyorum, güveniyorum.”

KREDİDE ÇİN YUANI AÇILIMI

Erdoğan, yeni dönemde Çin ile ilgi projeler hakkında da şunları söyledi: “Kredi derecelendirme kuruluşlarının tamamen taraflı raporları sebebiyle karşılaştığımız zorlukları aşmak için, dış borçlanmada Çin piyasasına yöneliyoruz. Dış borçlanma işlemlerimizde ne kadar çeşitlendirmeye gidersek, risklerimizi o derece dağıtmış ve azaltmış olacağız. Bu doğrultuda ilk defa Çin Yuan’ı cinsinden tahvil ihracı yapıyoruz. Ekonomiyle ilgili söylenenlere, bu kendilerine göre karalama programlarıyla sağa sola koşanlara bakmayın. Biz bu işlerin hepsini eyvallah aştık, aşıyoruz ve aşacağız. Biz Türkiye’yi sadece ekonomisiyle, altyapısıyla, üst yapısıyla, insan gücüyle büyütmekle kalmadık. Bizim ülkemize ve milletimize asıl hizmetimiz, asırlardır yaşadığımız bozgun, gerileme, kayıp, moralsizlik iklimini tersine çevirmiş olmamızdır. Ülkemizin içinde de herkes geleceğine umutla bakıyor. Yastıklarınızın altındaki dövizleri çıkarın, altınlarını çıkarın. Bu şekilde yerli ve milli duruşunuzu güçlendirin. İnsanlarımız, ticaretten siyasete her alanda planını, programını, hesabını geleceğin büyük ve güçlü Türkiye’si üzerine yapıyor.”

İŞTE 46 MİLYAR TL BÜTÇELİ 400 PROJE

Toplam 46 milyar liralık bütçesi olan 400 projeden oluşan programda Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklar düzeyinde yapılacakların bazıları dün şöyle sıralandı:

ATAMALAR YAPILACAK

Cumhurbaşkanlığı: Bakanlık ve kurumların kadro ihdas ve dağılımları tamamlanacak. Daire başkanı ve üstü kadrolar ile il müdürü atamaları tamamlanacak. Ağustos ayı sonunda ekonominin yol haritasını içeren “orta vadeli program” tamamlanarak ilan edilecek.

5 MİLLET BAHÇESİ 40 BİN YAPI BİTECEK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Kanal İstanbul Projesi kapsamında taşınmaz devri ve planlama çalışmaları tamamlanacak. 5 adet Millet Bahçesi’nin açılışı yapılacak, 6 adet Millet Bahçesi’nin temeli atılacak ve 22 adet Millet Bahçesi’nin çalışmalarına başlanacak. Kamu konutları ekonomiye kazandırılacak. 40 bin konut, işyeri ve hizmet binası tamamlanacak.

TEK HESAPTAN 3.4 MİLYAR TL TASARRUF

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Doğalgaz erişim imkanı sunulan vatandaş sayısı 63 milyondan 66 milyona çıkarılacak. Akdeniz’de bir derin deniz ve 1 sığ deniz sondajına başlanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kamu kurumlarının mali kaynaklarının yönetimi tek elde toplanacak ve uzun vadede yılda 3.4 milyar lira gelir elde edilecek. Dış borçlanmada Çin Piyasasına açılım yapılacak ve Çin’in Panda Piyasası’ndan dış borçlanma işlemi gerçekleştirilecek.

EMEKLİ AYLIKLARI BİN TL’YE TAMAMLANACAK

Çalışma,Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı: Emekli aylıkları en az bin TL’ye tamamlanacak. Er,erbaşların, eş, çocuk, ana ve babaları da sağlık hizmetlerinden faydalandırılacak. Hak kazanma şartları esnetilerek, ilave 12 bin 500 kişi daha işsizlik ödeneğinden faydalandırılacak. 100 bin gencin sosyal çalışma programından yararlandırılması için hazırlıklar tamamlanacak. İstihdamın artırılması için işverenlere 5.25 milyar lira teşvik ödenecek. Ağır kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağlı olan hastaların bulunduğu hanelerin elektrik fatura bedeli ve kesintisiz güç kaynağına yönelik ihtiyaçları karşılanacak.

30 KÜTÜPHANE KIRAATHANE OLACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı: İstanbul Atatürk Kültür Merkezi yapım ihalesi sonuçlandırılacak. 30 adet kütüphane millet kıraathanelerine dönüştürülecek. Turizm pazarında Çin’in payını artırmak için Çin Eylem Planı hazırlanacak. Müzeye dönüştürülecek olan Kuleli Askeri Lisesi Rölöve Projeleri tamamlanacak.

Milli Savunma Bakanlığı: Yerli ve milli eğitim uçağı Hürkuş, ilk kez Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınacak. Google Earth ve Yandex gibi harita görüntü sistemi olan ve tamamen yerli-milli olarak hazırlanan HGM Küre ve HGM-Atlas uygulamaları, Kasım 2018’de kamuoyunun kullanımına açılacak.

BİLİM İNSANLARI YURDA DÖNECEK

Sağlık Bakanlığı: Obezite mükemmeliyet merkezleri yaygınlaştırılacak. Aile hekimine başvuru oranı yüzde 40’a çıkarılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: Türkiye Uzay Ajansı kurulacak. KOBİ’lere yaklaşık 1.2 milyar destek sağlanacak. Bilim insanları için yurda dönüş seferberliği programı ilan edilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı: 10 günde 100 bin hektar alan ağaçlandırılarak, 50 bin kişiye istihdam sağlanacak. Sudan’da 780 bin 500 hektar tarım arazisinin Türk girişimcilerin yatırımlarına açılması için anlaşma uygulamaya konulacak.

KANAL İSTANBUL İÇİN İHALE İLANI

Ticaret Bakanlığı: Brexit sonrası süreçte Birleşik Krallık ile ticari ve ekonomik ilişkilerin zemininin sağlamlaştırılmasına yönelik çalışma yapılacak. Dış ticarette yerel paraların kullanımının artırılmasına ve barter ticaretinin önünün açılmasına yönelik olarak ülke bazlı çalışmalar yapılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: İstanbul Yeni Havalimanı’nın birinci fazı hizmete açılacak. Kanal İstanbul Etüt Projesi tamamlanacak ve yapım ihale ilanına çıkılacak. 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi’nin yap-işlet-devret modeliyle ihale ilanına çıkılacak. Yerli ve milli 5G ve ötesi çalışmaları başlatılacak. Muş ve Kahramanmaraş havalimanlarının terminal binaları tamamlanacak, Tokat havalimanı terminal binasının yapımına başlanacak.

Savunma Sanayi Başkanlığı: Sürü insansız araçlar geliştirilmesi, 30 cm altı çözünürlüklü yerli gözlem uydusu projesi başlatılacak. 3 farklı sınıfta insansız kara araçları geliştirilmesi projesi başlatılacak. Altay seri üretim projesi sözleşmesi imzalanacak. İnsansız hava aracı envanteri yüzde 12 artırılarak 58’e çıkarılacak. MPT-76 projesi kapsamında 5 bin 500 adet tüfeğin tesmilatı yapılacak.

ASLINDA PROJE BİNİN ÜZERİNDE

Erdoğan, 100 günde tamamlanacak projelerin yeni dönemin ateşleyici gücü olduğunu belirterek şunları söyledi: “Amacımız ecdadımızdan aldığımız emaneti daha da yükseğe çıkartarak, gelecek nesillere aktarmaktır. Bugünkü proje toplantımızı, işte bu yolda atılmış küçük ama önemli adım olarak görüyorum. Bugün de, ilk 100 günlük icraat programımızı milletimizle paylaşıyoruz. Orta Vadeli Programı Ağustos ayı sonuna kadar kamuoyuna ilan etmeyi planlıyoruz. 2019-2023 dönemine ilişkin stratejik plan çalışmalarımıza başladık, Kasım ayı sonuna kadar bunu da tamamlamayı hedefliyoruz. Aslında ilk 100 günde tamamlanacak proje sayısı binin üzerindedir. Biz bunlardan daha önemli ve öncelikli gördüğümüz 400’üne, milletimize açıklayacağımız programda yer verdik. Cumhurbaşkanlığımıza ve Bakanlıklarımıza bağlı kurumlarımızın, 100 günde ve yaklaşık 46 milyar liralık bütçe ile hayata geçirecekleri bu 400 proje, adeta yeni dönemin ateşleyici gücü olacaktır.”