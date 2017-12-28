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100 kişilik ekip Fatmagül’ü buldu

Kahramanmaraş’ta iş aramak için evden ayrılıp bir daha haber alınamayan 20 yaşındaki Fatmagül Berk’in dere yatağındaki zeytinlikte çantası bulundu. Çantanın bulunduğu alanda polis ve AFAD’dan oluşan yaklaşık 100 kişilik ekip genç kızı aramaya başladı. Genç kadın Kahramanmaraş Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde bulundu

28 Aralık 2017, Perşembe 08:22
100 kişilik ekip Fatmagül’ü buldu
Yunus Emre Mahallesi’nde oturan Fatmagül Berk, iddiaya göre saat 11.30 sıralarında iş aramak amacıyla İŞKUR’a gitmek için evden ayrıldı ancak bir daha kendisinden haber alınamadı. Genç kıza bir türlü ulaşamayan ailesi saat 22.00 sıralarında polisten yardım istedi.

ÇANTASI BULUNDU


Ekipler Fatmagül Berk’i ararken, akşam saatlerinde 85 yaşındaki Halil Torun, Yunus Emre Mahallesi’nde dere yatağındaki zeytinlikte bir kadın çantası buldu. Yaşlı adamın ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, çantayı incelerken kayıp olarak aranan Fatmagül’ün kimliğini ve cep telefonunu buldu.

100 KİŞİLİK ARAMA EKİBİ SEVK EDİLDİ


Bunun üzerine bölgeye polis ve AFAD’dan oluşan yaklaşık 100 kişilik bir arama ekibi sevk edildi. Yaşlı adam da bölgeye getirilerek çantayı bulduğu yeri tarif etmeye çalıştı.


OTOBÜS TERMİNALİNDE BULUNDU


Kahramanmaraş’ta iş başvurusu için iki gün önce  evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Fatmagül Berk (20),  şehirlerarası otobüs terminalinde polis tarafından bulundu.


         
İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise kayıp kızın  çantasını dere kenarına atmış olması ihtimali üzerine yaptığı çalışmada, kayıp olarak aranan Berk’e Kahramanmaraş Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde ulaştı.

Ailevi nedenlerle çantasını dere kenarına atarak kentten ayrılmak  istediği anlaşılan Fatmagül Berk, ifadesine başvurulmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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