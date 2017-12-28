100 kişilik ekip Fatmagül’ü buldu

ÇANTASI BULUNDU

100 KİŞİLİK ARAMA EKİBİ SEVK EDİLDİ



OTOBÜS TERMİNALİNDE BULUNDU

İdil Janet Demiray

Yunus Emre Mahallesi’nde oturan Fatmagül Berk, iddiaya göre saat 11.30 sıralarında iş aramak amacıyla İŞKUR’a gitmek için evden ayrıldı ancak bir daha kendisinden haber alınamadı. Genç kıza bir türlü ulaşamayan ailesi saat 22.00 sıralarında polisten yardım istedi.Ekipler Fatmagül Berk’i ararken, akşam saatlerinde 85 yaşındaki Halil Torun, Yunus Emre Mahallesi’nde dere yatağındaki zeytinlikte bir kadın çantası buldu. Yaşlı adamın ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, çantayı incelerken kayıp olarak aranan Fatmagül’ün kimliğini ve cep telefonunu buldu.Bunun üzerine bölgeye polis ve AFAD’dan oluşan yaklaşık 100 kişilik bir arama ekibi sevk edildi. Yaşlı adam da bölgeye getirilerek çantayı bulduğu yeri tarif etmeye çalıştı.Kahramanmaraş’ta iş başvurusu için iki gün önce evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Fatmagül Berk (20), şehirlerarası otobüs terminalinde polis tarafından bulundu.İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise kayıp kızın çantasını dere kenarına atmış olması ihtimali üzerine yaptığı çalışmada, kayıp olarak aranan Berk’e Kahramanmaraş Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde ulaştı.Ailevi nedenlerle çantasını dere kenarına atarak kentten ayrılmak istediği anlaşılan Fatmagül Berk, ifadesine başvurulmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.