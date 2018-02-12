100 yaşına gelenlerin isimleri mahalle, cadde ve sokaklara verilecek

Yusuf Cevahir

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, geçtiğimiz gün düzenlenen "Sivas’ın Yaşayan Hafızalarına Ahde Vefa" isimli programda kentte yaşayan yaşlı vatandaşlarla bir araya geldi.Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen programda Başkan Aydın, yaşlı vatandaşlara olan minnet borcunu ödemek adına Sivas’ta 100 yaşını geride bırakan vatandaşların isimlerini mahallelerinde cadde veya sokağa vereceklerini söyledi.Başkan Aydın, yaşlıların dün ile bugün arasında köprü kuran, kültür ve değerleri yarınlara taşımada önemli rol oynadıklarını belirterek, "Kendinize çok iyi bakacaksınız, sağlığınıza dikkat edeceksiniz. 100 yaşına geldiğiniz de ise bulunduğunuz mahallede bir caddeye veya sokağa sizin isminizi vereceğiz. İnşallah bu uygulamamız Sivas’ta bir gelenek halinde devam edecektir" dedi.