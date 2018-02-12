15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

100 yaşına gelenlerin isimleri mahalle, cadde ve sokaklara verilecek

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın kentte yaşayan ve 100 yaşını dolduran yaşlı vatandaşların isimlerini oturdukları mahalle, cadde ve sokaklara vereceklerini söyledi

12 Şubat 2018, Pazartesi 16:34
100 yaşına gelenlerin isimleri mahalle, cadde ve sokaklara verilecek
Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, geçtiğimiz gün düzenlenen "Sivas’ın Yaşayan Hafızalarına Ahde Vefa" isimli programda kentte yaşayan yaşlı vatandaşlarla bir araya geldi.

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen programda Başkan Aydın, yaşlı vatandaşlara olan minnet borcunu ödemek adına Sivas’ta 100 yaşını geride bırakan vatandaşların isimlerini mahallelerinde cadde veya sokağa vereceklerini söyledi.



Başkan Aydın, yaşlıların dün ile bugün arasında köprü kuran, kültür ve değerleri yarınlara taşımada önemli rol oynadıklarını belirterek, "Kendinize çok iyi bakacaksınız, sağlığınıza dikkat edeceksiniz. 100 yaşına geldiğiniz de ise bulunduğunuz mahallede bir caddeye veya sokağa sizin isminizi vereceğiz. İnşallah bu uygulamamız Sivas’ta bir gelenek halinde devam edecektir" dedi.

DHA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Kızak festivali renkli görüntülere sahne oldu

Kızak festivali renkli görüntülere sahne oldu
Yol çöktü, otomobil içine düştü

Yol çöktü, otomobil içine düştü
Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1369’a yükseldi

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1369’a yükseldi
Su altının yeni kaşifi: Akıllı robot balık

Su altının yeni kaşifi: Akıllı robot balık
Restorasyondaki Topkapı Sarayı havadan görüntülendi

Restorasyondaki Topkapı Sarayı havadan görüntülendi
Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
Yol ortasındaki 'evliya mezarı' asırlardır yerinde duruyor

Yol ortasındaki 'evliya mezarı' asırlardır yerinde duruyor
Erzurum’da trajikomik olay

Erzurum’da trajikomik olay
Öğrencilerin kaydettiği skandal görüntüler hakkında soruşturma başlatıldı

Öğrencilerin kaydettiği skandal görüntüler hakkında soruşturma başlatıldı
Atatürk Kültür Merkezi yıkım için gün sayıyor

Atatürk Kültür Merkezi yıkım için gün sayıyor
TSK: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 141 oldu

TSK: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 141 oldu