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1000 akademisyen Ege Üniversitesi'nde bir araya geldi

Ege Üniversitesi’nin (EÜ) gelecek vizyonunun oluşturulmasında önemli bir yer tutacak olan "Ege Üniversitesi Gelecek Şurası" yaklaşık 1000 öğretim elemanını bir araya getirdi

05 Mayıs 2018, Cumartesi 17:24
1000 akademisyen Ege Üniversitesi'nde bir araya geldi
"Ege Üniversitesi Gelecek Şurası", EÜ Kapalı Tenis Kortu’nda başladı. Ortak akıl toplantısına İzmir Valisi Erol Ayyıldız, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, rektör yardımcıları, üniversitenin üst yönetimi ve öğretim elemanları katıldı. EÜ´nün uluslararası arenada hak ettiği yere getirmek ve 2019´da araştırma üniversiteleri arasına taşımak için daha önce de farklı çalışmalara imza atan Rektör Budak, Şura’nın diğer üniversite ve eğitim kurumlarına örnek olacağını söyledi.

Prof.Dr. Necdet Budak, "Üniversitemizin geleceği şekillendirilirken ve stratejik planlar yapılırken şurada elde edilen veriler kullanılacak. Bu organizasyon geleceğimiz için yol haritası oluşturulmasına önemli katkı sağlayacak. Ege Üniversitesi’nin köklü bir üniversite olması, gelenek görenekleri, kimliği ve ruhuyla yeniden bir atılıma ihtiyacı var. Bunu yapabilecek çok ciddi bir akademik kadromuz, heyecanımız ve bilgi birikimimiz var. İşte biz yeniden Ege Üniversitesi için bugün beraberiz. Yeni hedeflere, ülkemize, geleceğe ve inancımız olan gençlere yatırım yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.


EGELİ ÖĞRETİM ELEMANLARI BEYİN FIRTINASI YAPACAK


Değerlendirmeli tercih (deliberative polling) yöntemiyle gerçekleştirilen etkinlikte, 100 masada yaklaşık bin öğretim elemanı eş zamanlı işleyen çalışma grupları halinde şura gündemindeki konuları hep birlikte değerlendirip fikirlerini dile getirdi.

Katılımcıların masalardaki yeri, fakülteler arası etkileşimi arttırmak amacıyla rastlantısal olarak belirlendi. Şuranın dört ana başlığını; "Öğrenciler ve eğitim kalitesi", "Kampüs yaşamı ve üniversitesi kültürü", "Toplumla ilişkiler ve topluma etki" ile "araştırma üniversitesi olmak" oluşturdu.
 


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