1000 akademisyen Ege Üniversitesi'nde bir araya geldi



EGELİ ÖĞRETİM ELEMANLARI BEYİN FIRTINASI YAPACAK

Senim Tanay

"Ege Üniversitesi Gelecek Şurası", EÜ Kapalı Tenis Kortu’nda başladı. Ortak akıl toplantısına İzmir Valisi Erol Ayyıldız, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, rektör yardımcıları, üniversitenin üst yönetimi ve öğretim elemanları katıldı. EÜ´nün uluslararası arenada hak ettiği yere getirmek ve 2019´da araştırma üniversiteleri arasına taşımak için daha önce de farklı çalışmalara imza atan Rektör Budak, Şura’nın diğer üniversite ve eğitim kurumlarına örnek olacağını söyledi.Prof.Dr. Necdet Budak,diye konuştu.Değerlendirmeli tercih (deliberative polling) yöntemiyle gerçekleştirilen etkinlikte, 100 masada yaklaşık bin öğretim elemanı eş zamanlı işleyen çalışma grupları halinde şura gündemindeki konuları hep birlikte değerlendirip fikirlerini dile getirdi.Katılımcıların masalardaki yeri, fakülteler arası etkileşimi arttırmak amacıyla rastlantısal olarak belirlendi. Şuranın dört ana başlığını; "Öğrenciler ve eğitim kalitesi", "Kampüs yaşamı ve üniversitesi kültürü", "Toplumla ilişkiler ve topluma etki" ile "araştırma üniversitesi olmak" oluşturdu.