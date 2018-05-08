104 milyon liralık Metilamin yakalandı

ÇİFTE OPERASYON

7 ŞEBEKE ÜYESİ

PİYASA DEĞERİ 104 MİLYON LİRA

Erdinç Şahin

’da uyuşturucu üreten iki ayrı çeteye yönelik gerçekleştirilen operasyonlardaadlı uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan 1.1 ton metilaminin son derece zararlı ve solunması durumunda akciğer ödemlerine sebep olduğu, uyuşturucu hapların üretiminde etki düzeyini maksimuma çıkarmak amacıyla kullanıldığı belirtildi.Piyasa değeri 104 milyon lira olan çeşitli uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve şebeke üyesi olduğu öne sürülen bir kişinin Türkiye vücut geliştirme şampiyonu olduğu ve kullandığı vücut geliştirme hapları sonunda uyuşturucuya yöneldiği öğrenildi.ekipleri uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, Beykoz’da uyuşturucu hap imalathanesine dönüştürülen bir ikamet ile Ataşehir’de depo olarak kullanılan ofise operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada toplam 350 bin uyuşturucu hap ile 1 ton 100 kilogram uyuşturucu hap imalatında kullanılan metilamin maddesi, hap baskı makinesi, dijital terazi, karıştırıcı, kurutma fırını, kaynatıcı, demir kazan, çok sayıda ısıtıcı, cam fanus ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 24 bin 720 lira ele geçirildi.Operasyonda, son derece zararlı ve solunması durumunda akciğer ödemlerine sebep olduğu belirtilen metilaminin, uyuşturucu hapların üretiminde etki düzeyini maksimuma çıkarmak amacıyla kullanıldığı ve Türkiye’de ilk kez ele geçirildiği öğrenildi. Ele geçirilen 1.1 ton metilaminden 5 milyon uyuşturucu hap üretilmesinin engellendiği kaydedildi. Adreslerde bulunan iki kişi gözaltına alındı.Operasyon gözaltına alınıp tutuklanan şüphelilerden birisinin Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonu Tarık Aslantürk olduğu öğrenildi. Uzun dönem kullandığı vücut geliştirme hapları nedeniyle tanışıp daha sonra müptelası olduğu uyuşturucu haplar nedeniyle şampiyonun bir dönem sonra şebekenin üyesi olup uyuşturucu hap ticareti işine girdiği ileri sürüldü.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Mayıs’ta Çatalca’da metamfetamin imalathanesine dönüştürülmüş bir depoya operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, 9 kilo 500 gram metamfetamin, 11 parça bebek havlusuna emdirilmiş 5 kilo 139 gram kokain, 10 parça valiz tabanına zulalanmış 9 kilo 709 gram kokain, 21 kilo 930 gram katı ve sıvı kimyasal madde ile uyuşturucu imalatında kullanılan çok sayıda aparatlar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin Euro ele geçirildi. Operasyonda, Arnavutluk, İran, İngiltere, Özbekistan uyruklu şüphelilerin de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.Her iki operasyonda ele geçirilen uyuşturucunun, imal edilerek piyasaya sürülmesi halinde 104 milyon lira değerinde olduğu polis tarafından ifade edilirken, gözaltına alınıp Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüpheliler sorguya alındı.Operasyonda ele geçirilen malzemeler basın mensupları için sergilendi. Emniyet sergi salonuna sığmayan uyuşturcu ve uyuşturucu malzemeleri emniyet avlusuna indirilerek sergilendi.