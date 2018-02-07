104 yaşındaki kadından uzun yaşamın sırrı: Diyet kola

'İÇİYORUM ÇÜNKÜ SEVİYORUM'

BİLİM İNSANLARI AKSİNİ SÖYLÜYOR

Mine Bozkurt

Theresa Rowley isimli kadın 1 Ocak'ta 104'üncü yaş gününü kutladı.Michigan eyaletine ne zaman taşındığını hatılamayan yaşlı kadın, 1914 yılında doğduğunu ve Michigan'a gelmeden önce Dakota'da yaşadığını net bir şekilde hatırlıyor.Rowley, '100 yaşına geldiğimde daha fazla yaşayacağımı düşünemedim bile. O an öleceğimi sandım ama böyle bir şey olmadı. Şimdi buradayım ve 104 yaşındayım.' dedi.Yaşlı kadın, bu kadar uzun yaşamasının sırrını her gün içtiği bir kutu diyet kolaya bağlıyor. Diyet kola Amerika'da 1982 yılında piyasaya sürüldü. Yani Theresa Rowley 68 yaşındayken. Yaşlı kadın, 'Diyet kolayı içiyorum çünkü seviyorum. Çarşamba günleri alışverişe çıkıyorum ve daha fazla diyet kolaya ihtiyaç duyuyorum. Bir çanta dolusu boş kola kutum var.'diyor.Ancak bilim insanları, diyet kolanın uzun yaşamayı sağlamasını bırakın, obezite gibi kronik hastalıklara yol açtığını belirtiyor.Geçen sene, Imperial College London Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, az kalorili tatlı ve içeceklerin diğer şekerli gıdalardan daha yaralı olduğuna dair somut bir kanıtın olmadığını gösteriyor.Yine de yaşlı kadının uzun yaşamasının sırrını neden diyet kolaya bağladığı merak konusu.