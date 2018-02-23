10500 lise mezunu memur alınacak



ARANAN ŞARTLAR



HANGİ KURUMLAR ALACAK?

İdil Janet Demiray

Bazı kurumlar, Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) belirledikleri taban puanı alma şartı koyarken, bazı kurumlar ise KPSS istemiyor. Başvuru tarihleri, her kurumun kendi resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.Kamu kurum ve kuruluşları, adayların başvuru yapabilmesi için bazı şartlar arıyor. Adaylarda genel olarak aranan nitelikler ise şöyle: “Görevini yapmasına engel bir sağlık problemi olmamak (engelli alımları hariç), askerliğini yapmış olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, casusluk ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçları işlememiş olmak.Göç İdaresi Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, TÜBİTAK, Ankara DOB, TİM, Adli Tıp Kurumu, ÇSGB, KOSGEB, Merkez Bankası, Milli Eğitim Bakanlığı, Erciyes Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TEİAŞ, ÖSYM, TÜSEB, TÜSAŞ, TÜVASAŞ, Sivas Valiliği, MKEK, Bursa Yıldırım Kaymakamlığı, Tekkeköy Belediyesi, TÜLOMSAŞ, MASAK.