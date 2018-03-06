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1083 rakımlı tepede ikinci pusu girişimi

8 askerimizin şehit olduğu Keltepe’de teröristlerin ikinci bir saldırı yapmak için ıslak battaniyelerin altına gizlendiği ancak İHA’lardan kurtulamadığı ortaya çıktı

1083 rakımlı tepede ikinci pusu girişimi
Afrin’in Racu beldesinde 8 Mehmetçiğin şehit olduğu 1083 rakımlı Kel Tepe bölgesindeki teröristlerin ikinci bir saldırı yapmak istediği ancak İHA’ları atlatamadığı ortaya çıktı. Mevzileri, Türk askeri karşısında koruyamayacaklarını bilen hainler İHA’lardan gizlenmek için ıslak battaniye kullanmaya başladı. Ancak bu plan milli İHA’lara karşı tutmadı!


40 HAİN ÖLDÜRÜLDÜ



Akşam Gazetesi'nden Levent Albayrak'ın haberine göre; PYD/PKK’lı teröristlerin iki kat ıslak battaniyeyi üzerlerine sarıp ağaç altlarına saklandı. Ancak milli İHA’lar tıpkı şemsiyeli kamuflajda olduğu gibi ıslak battaniye tuzağını da berteraf etti. İkinci saldırı hazırlığındaki yaklaşık 40 terörist etkisiz hale getirildi.


ADIM ADIM TEMİZLİK


Racu ve köylerini PYD/PKK’dan temizleyen komando ve ÖSO güçleri, örgütün batıdaki savunma hattını kırıp ilçede hâkimiyeti ele geçirdi. PYD’ye ait silah ve mühimmatlar bulunurken EYP ve mayınların imhasına başlandı.

(Hürriyet)


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