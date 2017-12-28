11 adımda sağlıklı yılbaşı kutlama formülü

31 Aralık günü başta kahvaltı olmak üzere hiçbir öğünü atlamamalısınız, mutlaka sık sık ve azar azar beslenmeye devam etmelisiniz. Yılbaşından 1 gün öncesinden vücudun enerjiye ihtiyacı vardır. Bu yüzden özellikle C vitamini ve karbonhidrat ağırlıklı beslenmeye özen göstermelisiniz. Akşam açık havada yapılacak 45 – 60 dakikalık yürüyüş veya egzersiz metabolizmanızı düzenlemeye yardımcı olacaktır. Eğer yılbaşı gecesini dışarıda karşılayacaksanız başlangıçlar, ara sıcaklar, ana yemekler ve tatlıları makul oranlarda yemeye dikkat etmelisiniz. Risotto gibi karbonhidrat içeriği yüksek bir besin seçtiğinizde yanında et, tavuk, balık yememeye; aynı şekilde et, tavuk ve balığın yanında yine karbonhidrat ağırlıklı besinleri seçmemeye dikkat etmelisiniz. Besinleri geniş bir zaman diliminde çok iyi çiğnenerek yemelisiniz. Hamur tatlıları yerine kabak tatlısı gibi hafif tatlıları tercih etmelisiniz. Sofrada ne kadar çok çeşit olursa o kadar fazla yenileceği unutulmamalıdır. Hazırlanılan menü mutlaka bütün besin gruplarını içermelidir. Mezelerde yoğurt ve sebzeler kullanılmalı, mayonez ve yağlı soslardan uzak durulmalıdır. Gece yarısından sonra işkembe çorbası yerine mercimek veya ezogelin gibi mideyi rahatlatacak çorbaları tercih edebilirsiniz. Yılbaşından sonraki gün sıvı alımınızı artırmak hem ödem atımına yardımcı olacak hem de sizi dinç tutacaktır.

Gizem Burcu

Tüm yılın yükünü, o tüm yorgunluğu atmamıza, yeni bir yıla, yeni başlangıçlara adım atmamıza sayılı günler kaldı.Uzmanlar yeni yıl heyecanına kapılıp, 2018’e sağlığınızı tehlike atarak girmemeniz için sizi uyarıyor! Gurmex.com Diyetisyeni Merve Biçer yeni yılı karşılarken bazı hatalara düşmemek ve sağlığımızı korumak amacıyla sizin için 11 adımda sağlıklı bir şekilde yeni yıl nasıl kutlanır sorusunun cevabını yazdı.