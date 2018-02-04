11 aylık evlilikte kocadan akılalmaz iddialar: Eşim beni dövüyor, tırmalıyor!

İŞKENCE SUÇLAMASI...

KORUMA KARARI TALEP ETTİ

Nazlı Erdol

e’de oturan R.D. geçen yıl mart ayında H.N.D. ile dünya evine girdi. Ancak kısa süre sonra çift arasında kavgaya varan tartışmalar yaşandı. Evliliklerinin ilk gününden beri sorun yaşadıklarını, karısının sürekli kendisine şiddet uyguladığını iddia eden R.D., avukatı Ayşe Esra Ünlü Polat aracılığıyla’ne başvurarak boşanma davası açtı.Kısasürecinde yaşadıklarını anlatan R.D., eşinin kendisine sürekli şiddet uyguladığını, dövdüğünü, yüzünü tırmaladığını, testislerini sıkarak canını yaktığını öne sürdü. Eşinin bir gece kahve ve çay yapmayı reddedip tartışma çıkardığını, kendisini bir odaya kilitlediğini ileri süren R.D., yaşadıklarına yakın çevresinin de bizzat tanık olduğunu söyledi. R.D. eşinin bu davranışlarından dolayı defalarca hastaneye gitmek zorunda kaldığını, psikolojik tedavi görüp destek aldığını belirtti.Avukatı Ayşe Esra Ünlü Polat ise hazırladığı dava dilekçesinde, müvekkilinin bir gün koltukta istirahat ederken, karşı koymasına, canının acıdığını söylemesine rağmen, eşinin testislerini sıktığını öne sürerek, "Bu durumunu bir daha tekrarlamaması için konuştuğu zaman da vurarak, dövmeye başlamıştır. Müvekkilim kaçmaya çalışırken odanın kapısını kilitlemiştir. Kapıyı açamayan müvekkilim camı kırarak odadan çıkmıştır. Odadan çıkmayı başarmasına sinirlenen davalı taraf, müvekkilimin başına sehpa fırlatmıştır. Müvekkilim başına aldığı darbe nedeniyle hastaneye gitmeye çalışırken buna bile engel olmaya çalışmıştır. Bu darp olayı ile ilgili adli tıp raporu dilekçemiz ekinde delil olarak ibraz edilmiş olup, müvekkilimin darp olayı nedeniyle yapmış olduğu suç duyurusuna istinaden’nda soruşturma halen daha devam etmektedir"dedi.Avukat Polat, çift arasındakiyazışmalarını delil olarak sunup bunların da incelendiğinde müvekkilinin haklı olduğunun ortaya çıkacağını ileri sürdü. R.D. için evliliğin çekilmez bir hal aldığını belirten Avukat Polat, çiftin boşanmalarına, ev hanımı H.N.D.’nin 150 bini maddi, 150 bini manevi olmak üzere müvekkiline toplam 300 bin TLödemesine karar verilmesini istedi.açmasının ardından eşinin kendisine yine şiddet uygulayabileceğini öne süren R.D., mahkemeden koruma kararı vermesini de talep etti.Mahkeme, H.N.D.’nin 6 ay boyunca kocasına yaklaşmamasına karar verdi. Davanın’nde görüleceği belirtildi.