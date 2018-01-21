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11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Afrin mesajı

11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Twitter'dan Afrin Operasyonu'yla ilgili mesaj paylaştı.

21 Ocak 2018, Pazar 10:31
11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Afrin mesajı
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Twitter'dan Afrin Operasyonu'yla ilgili olarak "Allah ordumuzu muzaffer etsin, askerlerimizin yardımcısı olsun" şeklinde mesaj yayınlandı.

Afrin Operasyonu Diyarbakır'dan kalkan savaş uçakları ile belirlenen hedeflerin bombalanmasıyla başladı.Özgür Suriye Ordusuna bağlı birliklerin bir kısmı da PYD'nin hakim olduğu alanlara girdi. Öte yandan TSK, harekatı 'Zeytin Dalı Harekatı başladı. Amaç kardeş halkı zulümden kurtarmak' ifadeleriyle tüm dünyaya duyurdu.



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