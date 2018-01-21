11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Afrin mesajı

Serap Belovacıklı

'dan'yla ilgili olarak "Allah ordumuzu muzaffer etsin, askerlerimizin yardımcısı olsun" şeklinde mesaj yayınlandı.Afrin Operasyonu Diyarbakır'dan kalkan savaş uçakları ile belirlenen hedeflerin bombalanmasıyla başladı.Özgür Suriye Ordusuna bağlı birliklerin bir kısmı da PYD'nin hakim olduğu alanlara girdi. Öte yandan TSK, harekatı 'Zeytin Dalı Harekatı başladı. Amaç kardeş halkı zulümden kurtarmak' ifadeleriyle tüm dünyaya duyurdu.