11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Erdoğan'a son KHK ile ilgili cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Bülent Arınç'a sert KHK eleştirisi



ABDULLAH GÜL NE DEMİŞTİ?



KHK NEYİ KAPSIYOR

Serap Belovacıklı

Kastamonu'da AK Parti kongresinde açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, son çıkan ve sivillere yargı muafiyeti getiren son Kanun Hükmünde Kararname'yi eleştiren 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e isim vermeden sert eleştirilerde bulunmuştu. Erdoğan şunları söylemişti: Her nedense büyük bir gürültü kopardılar. İçimizden bazıları da bu kampanyalara katıldı. Tabi üzüldük, yapmamaları gerekirdi. Bu katılanlar 16 Nisan'da da aynı kampanyaya katıldığını görüyoruz. 16 Nisan'da evet demediler hayır dediler. Biz dava arkadaşı değil miyiz? Nasıl oluyor da bir anda gidip Bay Kemal'in kayığına biniyorsunuz? Bizi şaşırtan hiç beklemediğimiz gelişmeler var. Bu husumet kervanına dava arkadaşlarımızdan bazılar katıldı, katılıyor. Yazıklar olsun! Biz fazla bir şey söylemeyeceğiz.Bu açıklamaya Abdullah Gül'den yanıt gecikmedi. Gül, "Gerekli gördüğüm durumlarda görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim" dedi., Twitter üzerinden "sivillere ceza muafiyeti" içeren 696 sayılı KHK'nın 121. maddesine getirdiği eleştiriler hakkında açıklamalarda bulunmuştu., "O kararnameyi ben sahiplendim. İyi niyetle yapılmış olan bir kararname. Yalnız orada bir boşluk görüyorum. Ufak bir düzeltme ile bunun önüne geçilebilir diye düşündüm. Bunu oraya buraya çekmenin bir anlamı yok açıkçası. Ben hayatımı millete devlete hizmetle geçirmiş eski bir Cumhurbaşkanıyım. Önemli konularda görüşlerimi halkça paylaşmak da önemli bir sorumluluk benim için. Bunun arkasında herhangi bir mesele aramanın da hiç anlamı olmadığı kanaatindeyim." demişti.696 sayılı KHK ile 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında resmi görevlilere getirilen yargı zırhı sivilleri de kapsadı. Darbe girişimini ve bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden sivil kişiler hakkında, resmi sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın, hiçbir idari, mali veya cezai işlem yapılamayacak.