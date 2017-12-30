15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Erdoğan'a son KHK ile ilgili cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül arasında son yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili kriz büyüyor. Erdoğan'ın bugün yaptığı "Bu husumet kervanına dava arkadaşlarımızdan bazılar katıldı, katılıyor. Yazıklar olsun!" açıklamasına Gül'den yanıt gecikmedi. Gül, "Partimizin kuruluş ilkelerinden biri olan düşünce ve ifade özgürlüğüne inanan birisi olarak, gerekli gördüğüm durumlarda görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim" dedi. 

30 Aralık 2017, Cumartesi 17:52
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Erdoğan'a son KHK ile ilgili cevap
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kastamonu'da AK Parti kongresinde açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, son çıkan ve sivillere yargı muafiyeti getiren son Kanun Hükmünde Kararname'yi eleştiren 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e isim vermeden sert eleştirilerde bulunmuştu. Erdoğan şunları söylemişti: Her nedense büyük bir gürültü kopardılar. İçimizden bazıları da bu kampanyalara katıldı. Tabi üzüldük, yapmamaları gerekirdi. Bu katılanlar 16 Nisan'da da aynı kampanyaya katıldığını görüyoruz. 16 Nisan'da evet demediler hayır dediler. Biz dava arkadaşı değil miyiz? Nasıl oluyor da bir anda gidip Bay Kemal'in kayığına biniyorsunuz? Bizi şaşırtan hiç beklemediğimiz gelişmeler var. Bu husumet kervanına dava arkadaşlarımızdan bazılar katıldı, katılıyor. Yazıklar olsun! Biz fazla bir şey söylemeyeceğiz. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Bülent Arınç'a sert KHK eleştirisiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Bülent Arınç'a sert KHK eleştirisi
Bu açıklamaya Abdullah Gül'den yanıt gecikmedi. Gül,  "Gerekli gördüğüm durumlarda görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim" dedi.

İşte o açıklama...


ABDULLAH GÜL NE DEMİŞTİ?


11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Twitter üzerinden "sivillere ceza muafiyeti" içeren 696 sayılı KHK'nın 121. maddesine getirdiği eleştiriler hakkında açıklamalarda bulunmuştu.



Abdullah Gül, "O kararnameyi ben sahiplendim. İyi niyetle yapılmış olan bir kararname. Yalnız orada bir boşluk görüyorum. Ufak bir düzeltme ile bunun önüne geçilebilir diye düşündüm. Bunu oraya buraya çekmenin bir anlamı yok açıkçası. Ben hayatımı millete devlete hizmetle geçirmiş eski bir Cumhurbaşkanıyım. Önemli konularda görüşlerimi halkça paylaşmak da önemli bir sorumluluk benim için. Bunun arkasında herhangi bir mesele aramanın da hiç anlamı olmadığı kanaatindeyim." demişti.  


KHK NEYİ KAPSIYOR


696 sayılı KHK ile 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında resmi görevlilere getirilen yargı zırhı sivilleri de kapsadı. Darbe girişimini ve bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden sivil kişiler hakkında, resmi sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın, hiçbir idari, mali veya cezai işlem yapılamayacak.

 
CHP'li Özgür Özel'den tek tip kıyafet eleştirisi

CHP'li Özgür Özel'den tek tip kıyafet eleştirisi
Türkiye’nin ilk aktif sondaj gemisi İzmit Körfezi’nde

Türkiye’nin ilk aktif sondaj gemisi İzmit Körfezi’nde
Diyarbakır'da HDP binasına polis baskını

Diyarbakır'da HDP binasına polis baskını
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'ne ziyaret
Tartıştığı 2 kişiyi bacaklarından vurdu

Tartıştığı 2 kişiyi bacaklarından vurdu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yeni yıl mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yeni yıl mesajı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'dan yeni yıl mesajı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'dan yeni yıl mesajı
Ağrı'da korkunç kaza! 2 aylık bebek de otomobil içerisindeydi

Ağrı'da korkunç kaza! 2 aylık bebek de otomobil içerisindeydi
Orgeneral Çetin'den şehit ailesine taziye ziyareti

Orgeneral Çetin'den şehit ailesine taziye ziyareti
İlber Ortaylı'dan Fahrettin Paşa çıkışı: Bunu diyen geri zekalıdır

İlber Ortaylı'dan Fahrettin Paşa çıkışı: Bunu diyen geri zekalıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan börekçide oturdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan börekçide oturdu