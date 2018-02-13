11'inci kattan düşen işçi ve onu tutmaya çalışan ağabeyinden iyi haber

Adana'da inşaatın 11'inci katından düşen işçi ve onu tutmaya çalışan ağabeyinden iyi haber geldi.
 

13 Şubat 2018, Salı 16:25
11'inci kattan düşen işçi ve onu tutmaya çalışan ağabeyinden iyi haber
Adana'da inşaatın 11'inci katından düşen Yunus Emre Faraşoğlu (20) ile kendisini yakalamaya çalışan ağabeyi Ali Faraşoğlu'ndan (23) iyi haber geldi. Yaralanan Yunus Emre Faraşoğlu, canlandırma odasından yoğun bakım ünitesine alınırken, 2 bacağı kırılan Ali Faraşoğlu ise taburcu edildi.

Olay, geçen cumartesi merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. Güvenlik filesi gerilmeyen inşaatın 11'inci katındaki iskelede demir çeken Yunus Emre Faraşoğlu, dengesini kaybedip düştü. Bu sırada zeminde çalışan ağabeyi Ali Faraşoğlu, çığlıklar üzerine kardeşinin düştüğünü fark etti. Ali Faraşoğlu, ani bir hareketle kollarını açarak kardeşini tutmaya çalıştı. Yunus Emre Faraşoğlu, kendisini tutmaya çalışan ağabeyinin üzerine düştü. Olayda, Yunus Emre Faraşoğlu ağır yaralandı, ağabeyinin de bacakları kırıldı.

Yaralı kardeşler, mesai arkadaşları tarafından çağrılan ambulanslarla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisi devam eden kardeşlerden durumu ağır olan Yunus Emre, canlandırma odasından yoğun bakıma alınırken, ağabeyi Ali Faraşoğlu da hastaneden taburcu edildi. 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

84 şişe sahte içkiyle yakalandı, 'günde 3 şişe içiyorum' dedi

84 şişe sahte içkiyle yakalandı, 'günde 3 şişe içiyorum' dedi
Gaziantep'teki baldız cinayetine müebbet hapis

Gaziantep'teki baldız cinayetine müebbet hapis
Cinsel istismarla yargılanan müzik öğretmeninden 'şan eğitimi' savunması

Cinsel istismarla yargılanan müzik öğretmeninden 'şan eğitimi' savunması
Batı Akdeniz için kuvvetli lodos ve fırtına uyarısı

Batı Akdeniz için kuvvetli lodos ve fırtına uyarısı
Maskeli hırsızlardan sopalı soygun

Maskeli hırsızlardan sopalı soygun
Ölüme davetiye çıkardılar...

Ölüme davetiye çıkardılar...
Genç kadının inanılmaz kurtuluşu

Genç kadının inanılmaz kurtuluşu
Gaziantep'te baldızını öldüren sanığa 13 yıl hapis cezası

Gaziantep'te baldızını öldüren sanığa 13 yıl hapis cezası
15 saniyede cep telefonunu böyle çaldı

15 saniyede cep telefonunu böyle çaldı
Başkent’te kontrolden çıkan otomobil lokantaya girdi

Başkent’te kontrolden çıkan otomobil lokantaya girdi
Trabzon'da uçak seferlerine sis iptali

Trabzon'da uçak seferlerine sis iptali